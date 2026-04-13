Karol G hace historia en el Coachella: "Hoy soy la primera mujer latina en encabezar este escenario"

"Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia. Y hoy soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Estoy muy feliz y muy orgullosa por esto, pero al mismo tiempo se siente que llega tarde". Karol G no tuvo reparos en reivindicarse a sí misma y a la comunidad latina en EEUU en la que ha sido una noche histórica para el Coachella, para la música urbana y para la comunidad latina.

La artista colombiana ha sido la primera mujer latina en encabezar el Coachella, uno de los festivales más famosos del planeta. Celebrado en el desierto de Colorado, en California, el festival es legendario: a lo largo de su historia han encabezado su cartel bandas y artistas como AC/DC, Radiohead, Drake, Lady Gaga. Hubo que esperar hasta 2023, eso sí, para que un latino lo encabezara por primera vez: Bad Bunny.

Ahora ha sido Karol G la que ha hecho historia en un festival en el que la música latina se ha venido abriendo paso en los últimos lustros. Y ella misma era consciente de ello. Y de la tardanza. "Han pasado 27 años desde que comenzó este festival y es la primera vez que una chica latina encabeza su cartel. Antes que yo hubieron grandes artistas latinos, artistas legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche".

"Esto no se trata solo de mí", llego a decir en el show. "Se trata de la comunidad latina, de mi gente. Esto es para todos los latinos que han tenido dificultades últimamente en este país. Defiendo a mi comunidad latina y estoy muy orgullosa porque siempre sacamos lo mejor de nosotros. Unidad y resiliencia. Un espíritu fuerte", adujo la artista, en referencia a los estragos que los agentes del ICE vienen causando en EEUU desde hace meses.

Mariachis, Becky G o Wisin, entre las colaboraciones

La noche de Karol G estuvo plagada de sorpresas. La colombiana inició su actuación con su tema Latina Foreva, que marcó el tono para el resto del espectáculo. Un espectáculo en el que hubo artistas invitados: desde un grupo de mariachis al reguetonero Wisin, que colmó el show con himnos generacionales. También se subió a las tablas el guitarrista de la banda Cigarretes After Sex, Greg González.

Pero el auditorio jaleó el momento en el que Karol G invitó a Becky G para interpretar Mamiii, su popular colaboración. Ante un público entregado, Karol G, la Bichota, siguió intercalando su concierto con llamamientos a la resiliencia de la comunidad latina ante las dificultades y desafíos que le supone la Administración Trump. "No tengan miedo, tengan orgullo", llegó a decir ante el fervor de los fans.

No hubo menciones explícitas ni a Trump ni al ICE, aunque sí muy evidentes. Más que evidentes. Todo esto, apenas unos días después de que Karol G desvelara que gente de su entorno le estaba recomendando evitar pronunciarse con expresiones como ICE OUT! (¡Fuera ICE!, en español). "Hay gente que me dice que mejor que no porque quizá al día siguiente reciba una llamada para retirarme el visado", lamentaba la artista.

Estas declaraciones se produjeron la semana pasada. Ya entonces avisó de que algo diría. No tenía claro entonces qué palabras emplearía. "Cuando lo haga, lo haré con el alma". "No quiero limitarme a decir 'ICE fuera' y que no salga nada de ahí, iré un poco más allá de eso. Quiero representar a mi comunidad, como ser humano, quiero que eso signifique más", advirtió. Y a tenor de lo visto, lo consiguió.