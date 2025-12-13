Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere el actor argentino Héctor Alterio
Ha fallecido a los 96 años.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Hector Alterio en una imagen de archivo
Hector Alterio en una imagen de archivoGetty Images

El actor Héctor Alterio ha muerto este sábado, según ha podido confirmar la productora de uno de sus últimos espectáculos. "Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio", han lamentado en el comunicado. El actor, conocido por su papel en obras como El padre, En el estanque dorado, o Yo, Claudio. tenía 96 años.

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha dicho que "se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la noticia en sus redes sociales, donde ha reconocido que el artista "dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión". "Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", ha agregado.

-Noticia de última hora-

