Bielorrusia indulta al premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski junto a otros 122 presos políticos tras los acuerdos con Trump

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido el indulto a 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, después de que Estados Unidos levantara las sanciones sobre la exportación bielorrusa de potasa. La liberación de Bialiatski ha sido confirmada por el Centro de Derechos Humanos Viasna, la ONG que él mismo fundó y que desde hace años documenta las violaciones de derechos humanos en el país. Junto a él han salido de prisión otras figuras del activismo bielorruso, como Valiantsin Stefanovich, exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, y el abogado Uladzimir Labkovich.

Entre los excarcelados también se encuentra la música Maria Kalesnikava, una de las caras más visibles de las protestas contra Lukashenko tras las elecciones presidenciales de 2020, marcadas por denuncias generalizadas de fraude. Asimismo, Viasna ha confirmado que el excandidato presidencial Viktor Babariko también ha recuperado la libertad.

"De conformidad con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a petición suya, en relación con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la industria de potasa de Bielorrusia impuestas por la administración del expresidente estadounidense [Joe] Biden (...) el jefe de Estado ha decidido indultar a 123 ciudadanos de varios países condenados bajo las leyes de la República de Bielorrusia por diversos delitos, incluidos espionaje, terrorismo y actividades extremistas", ha señalado la Presidencia bielorrusa.

Por ahora, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el presidente de Bielorrusia a finales de noviembre, el número total de personas indultadas asciende ahora a 156. Entre ellos hay ciudadanos de Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Ucrania, Letonia, Australia y Japón.

-Noticia de última hora-