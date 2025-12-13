En Reino Unido los restauradores de un palacio ven garabatos en los techos y se lanzan a por respuestas: "Nos emocionó descubrir este grafiti"

Descubrimiento emocionante en el palacio de Blenheim, en Gran Bretaña. Unos conservadores que se encontraban en trabajos de limpieza de uno de los techos del lugar se han encontrado nombres y fechas que los trabajadores aparentemente dejaron en el pasado. Tal y como apunta el medio de comunicación alemán Focus Online, el grafiti proviene de diferentes épocas y aporta pistas sobre obras anteriores que no estaban documentadas previamente.

En unas declaraciones a la cadena pública británica Bbc, los restauradores esperan resolver la incógnita y aclarar la identidad de los autores de los dibujos, e "incluso localizar a sus propios familiares".

"Nos emocionó descubrir este grafiti. Dado que no hay pruebas documentales de trabajos previos en el Gran Salón, esto es una indicación tentadora de lo que se hizo y cuándo", aseguró Lizzie Woolley, directora de Opus Conservation de ese país. "Sería brillante resolver el misterio de quiénes eran estas personas y qué hacían en el Gran Comedor".

Según la publicación, estos grafitis fueron descubiertos durante la restauración de pinturas de Sir James Thornhill y Louis Daguerre. Esto forma parte de un proyecto integral de 12 millones de libras (casi 14 millones de euros en la conversión actual) para renovar el tejado del palacio. Se prevé que el proyecto se complete el próximo 2026.

Lista de los 11 nombres descubiertos

F. R. Rambone, 292 Abingdon Rd, Oxford, 10 de febrero de 1931.

G T Higgs 1921 Oxford, quien se cree que pintó ventanas.

T Riley 2011.

J F Brennan 1968.

J. Henfry 1968.

H J Brennan 1968.

W A Hunt 1968.

W Smith 1888.

T Harwood, yesero 1843.

E Tuffrey el Día de San Valentín de 1939.

Recableado LH 1935.

El Palacio de Blenheim, situado en Oxfordshire, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue construido a principios del siglo XVIII como regalo a John Churchill, el primer duque de Marlborough, por su victoria en la Batalla de Blenheim. De hecho, en la publicación se describe como un ejemplo destacado del estilo barroco inglés. Construido por el arquitecto Sir John Vanbrugh, es conocido por sus magníficos jardines y extensos parques.