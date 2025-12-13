Pregunta a un francés cómo ve a los españoles tras 4 años viviendo en Sevilla: "Lo celebran todo en el bar"

Gilles es un francés que vive en España, país en el que empezó a crear contenido para enseñar curiosidades, diferencias culturales y otros intereses sobre el país en sus redes sociales, acumulando más de 150.000 seguidores, tan solo en TikTok (@rillesenespagne).

En una de sus tantas entrevistas por la calle a compatriotas, ha habido uno que lleva viviendo en Sevilla desde hace cuatro años y le ha preguntado por su vida allí y, sobre todo, cómo ve el país y a los españoles. Ha ido comparando el sur de España con el de Francia, pero ha destacado un comportamiento de los españoles que empieza a llamar la curiosidad cada vez de más extranjeros.

Sin duda, la gran diferencia entre ambos países que más le ha impactado es que los españoles viven mucho fuera de casa. "Entre el sur de Francia y el de España tenemos bastantes puntos en común, así que me identifico bien. Después, es cierto que aquí se vive mucho más afuera, nos reunimos en bares, en Francia se hace más en casa, digamos que son gente de terrazas", ha explicado.

"Las personas viven afuera", ha descrito el francés entrevistado nuevamente. No lo dice por nada, sino porque lo ha vivido en primera persona: "Celebran el cumpleaños en el bar, lo celebran todo en el bar, vine aquí para estudiar inicialmente en Erasmus hace cuatro años y para terminar mi licenciatura en español y me gustó, así que me quedé".

Complicado orientarse a nivel "administrativo"

Gilles, el entrevistador, le ha preguntado sobre un consejo que le daría a sus compatriotas si se mudaran a España, y lo cierto es que, bajo su punto de vista, uno se debe preparar bien, ya que es "bastante complicado orientarse a nivel administrativo, es necesario prepararlo bien y afrontarlo sin estresarse, porque puede ser estresante".

Ha concluido dejando claro que no lamenta "en lo absoluto" haberse mudado a España y ha creído firmemente en la decisión que tomó hace ya cuatro años.