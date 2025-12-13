Una moneda conmemorativa de 2 euros con un error de fabricación se vende por 19.000 euros

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una moneda de 2 euros emitida en 2022 para celebrar el 35º aniversario del Programa Erasmus se ha convertido en protagonista de un inesperado revuelo numismático. Se trata de una pieza con un presunto error de fabricación que ha sido puesta a la venta por 19.000 euros, según informó Diario de la Navarra.

Aunque la cifra parece desorbitada para una moneda todavía relativamente reciente, el interés por las ediciones especiales y por sus defectos vuelve a demostrar hasta qué punto el mercado de objetos coleccionables puede dispararse.

La Unión Europea emite cada año monedas conmemorativas destinadas a celebrar hitos históricos, culturales o institucionales. Cada país puede lanzar dos ediciones especiales anuales, y en ocasiones los Estados miembros colaboran en un diseño común

Solo cinco monedas conjuntas se han producido en la historia del euro: en 2007 (Tratado de Roma), 2009 (décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria), 2012 (décimo aniversario del euro físico), 2015 (adopción de la bandera europea) y 2022, fecha en la que se celebraron los 35 años del emblemático Programa Erasmus.

La moneda elegida

La moneda de 2022 fue seleccionada mediante una votación pública online entre seis modelos evaluados por un jurado profesional. El diseño ganador muestra al humanista Erasmo acompañado de líneas interconectadas que simbolizan su influencia intelectual en toda Europa, junto a las inscripciones “35”, “1987-2022” y “ERASMUS PROGRAMME”.

El reverso es el común a todas las monedas de 2 euros: el mapa del continente, el valor nominal y la palabra “EURO”. Como el resto de monedas bimetálicas del valor, pesa 8,5 gramos y mide 25,75 mm de diámetro. España emitió un millón de piezas para circulación, 12.000 en calidad BU y 5.000 en proof destinadas a coleccionistas.

Un error de casi 20.000 euros

Mientras las unidades en perfecto estado se venden habitualmente por unos 30 euros en tiendas especializadas, el precio online varía según conservación y rareza. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido una pieza concretamente ofertada por 19.000 euros en la plataforma de compraventa eBay. 

Según un medio internacional, su vendedor asegura que presenta un error de fabricación, aunque la naturaleza exacta del defecto no ha sido detallada públicamente. En el mercado numismático, los errores pueden multiplicar el valor de una moneda, pero no existe una regla fija ya que entran en juego la rareza, la demanda y, en muchos casos, la especulación.

Este fenómeno no es nuevo, algunas monedas comunes con alguna tara aparecen en plataformas de compraventa con precios completamente fuera de mercado, llegando incluso a los miles de euros. En el caso de la moneda conmemorativa de Erasmo, aún no se sabe si alguien pagará los 19.000 euros solicitados. Por ahora, lo que sí ha logrado es situar de nuevo a las monedas de 2 euros en el centro del interés público.

