David Martínez, joven español que se ha marchado a Suiza: "Los limpiadores de hoteles cobran entre 4.000 y 4.300 euros"

A diario salen testimonios de españoles trabajando en el extranjero con 'sueldazos' que en España no ganan ni muchos ingenieros o médicos. Es el caso David Martínez, que en este vídeo de TikTok explica que en Suiza se gana entre 4.000 y 4.300 euros como limpiador de hotel.

Como explica en el vídeo, que está dentro de su serie de varios dedicados a los sueldos según oficio y sector, comparando a España y Suiza, los housekeepers o limpiadores de hoteles tienen un salario bruto en España que ronda los 1.180 euros brutos (entre 1.050 y 1.100 euros netos al mes), mientras que en Suiza está "entre los 4.000 los 4.300 al mes", dependiendo del cantón, lo que equivale a "entre los 3.000 a 3.500 euros netos al mes".

Pero tan importante es lo que ganas como lo que te queda para gastar o ahorrar. De nada sirve ganar más si no llegas a fin de mes, o los casos donde se gana menos sueldos, pero se ahorra más, como en los pueblos. En este caso, también se sale ganando con creces, a pesar del alto coste de vida del país del chocolate y los relojes.

Así, David también compara la capacidad de ahorro de un limpiador entre ambos países: en España está entre los 100 y 300 euros al mes, mientras que "en Suiza puedes ahorrar entre 1.200 y 2.500 euros al mes".

Además, tienes la de tener alojamiento y "pillar comidas", o algo así, indica sin tenerlo comprobado. "Si eres joven y quieres emigrar, esta es la mejor opción", concluye.

El abismo de sueldos entre norte y sur de Europa

Estas diferencias tan grandes no son exclusivas de España respecto a países del centro y norte de Europa. Pasa también Italia o Grecia, de ahí que el flujo de trabajadores de estos países hacia el norte sea recurrente, en busca de sueldos altos y de capacidad de ahorro.

En lo que va de siglo XXI los salarios nominales en España han subido con fuerza, pero el poder adquisitivo apenas ha mejorado: los salarios reales solo han crecido unos 2-3 % en unas tres décadas y, según algunos cálculos, incluso son algo inferiores a los de comienzos de los 2000.

Un informe reciente de la OCDE indica que los salarios reales en España solo han aumentado un 2,7 % aproximadamente entre 1994 y 2024, frente a un crecimiento medio cercano al 30% en el conjunto de la OCDE, lo que sitúa al país en la parte baja del grupo.