Muere la vidente Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz: "Habías librado la muerte en demasiadas ocasiones, pero esta vez el cuerpo no te acompañó"

Miguel Ángel Muñoz atraviesa uno de los peores momentos de su vida por el fallecimiento de su madre, Cristina Blanco, una vidente que se hizo muy conocida en los 90 en programas como 'Día a día', con María Teresa Campos, y que se ganó su fama como adivina de los famosos.

Aquello quedó muy atrás. Terminó retirándose de la vida pública tras descender a los infiernos. En 2007 fue acusada de estafa por el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel. Fue condenada a 16 meses de prisión, aunque no entró en la cárcel. Como señala Semana, cayó en una depresión por la que ingresó en una clínica en la que se diagnosticaron trastorno bipolar.

Se divorció, y aunque no fue fácil, ha contado con el cariño de sus hijos, Miguel Ángel, Gabriella y Mabilia, que le han apoyado sobre todo en los últimos años, cuando tuvo que ingresar en una residencia. Además, sufrió la amputación de una pierna por unos problemas de salud.

La emotiva carta de despedida a su madre

De los buenos y malos momentos ha hablado su hijo, Miguel Ángel, en una emotiva carta de despedida en la que ha incluido también fotos familiares y con la que ha dicho adiós para siempre a su madre.

"Querida mamá: Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias", señaló Miguel Ángel Muñoz.

"Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad. Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por tus enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma", añadió el actor sobre la enfermedad de su madre.

"Gracias, mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti", dijo también.

Añadió además su agradecimiento por haberse hecho a un lado cuando él empezó a triunfar como actor: "Gracias también por cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo, o por muy atractivas que fueran la ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti partes muy íntimas de su vida. Siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable".

"Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal. Las luces y también todas las sombras por las que tuviste que pasar y así hacerme selectivo en lo que sí quiero en mi vida y en lo que no", prosiguió.

"En estos tres últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones, pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó. A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho de que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado sábado 7 de Junio. Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar", expresó Muñoz.

"Te estaré también eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental #LAÚLTIMAVUELTA, y que te hiciera tanta ilusión. Y me da muchísima pena que no vayas a poder asistir a su estreno en el cine, así como tampoco me podrás ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida. Pero sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus superpoderes. Te quiero y te voy a mucho de menos, mamá. Descansa en paz", finalizó Miguel Ángel Muñoz.