PSOE y Podemos cargan contra Ayuso y el PP por los incendios: vinculan su gestión a los recortes y al rechazo de más recursos

Podemos y PSOE acusaN a Isabel Díaz Ayuso de no reforzar la prevención y recuerdan que los bomberos alertaron meses atrás de una reducción de efectivos.

La gestión de los incendios forestales ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno y la oposición. PSOE y Podemos han responsabilizado este sábado al Partido Popular y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no dotar de suficientes recursos a la prevención y respuesta ante este tipo de emergencias, al tiempo que han criticado algunas de las decisiones adoptadas por los populares en el Congreso.

Desde el PSOE, la portavoz Montse Mínguez ha asegurado que las comunidades autónomas necesitan más financiación para afrontar situaciones como los incendios forestales y ha reprochado al PP haber rechazado recientemente dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

El PSOE vincula los incendios con el rechazo del PP a dos medidas económicas

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mínguez ha recordado que el Gobierno llevó la pasada semana al Congreso la quita de la deuda autonómica y el techo de gasto, dos medidas que, según los socialistas, permitirían a las comunidades disponer de más recursos.

"Hoy las comunidades autónomas necesitan todos los recursos posibles para responder a emergencias como los incendios", ha afirmado. La portavoz socialista ha subrayado que el PP votó en contra de ambas propuestas y ha sostenido que esa decisión tiene consecuencias. "El problema no es lo que el PP escribe en X. Es lo que vota en el Congreso", ha señalado, antes de añadir que los votos emitidos en la Cámara Baja "tienen consecuencias".

Podemos acusa a Ayuso de no reforzar la prevención

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dirigido sus críticas directamente a la presidenta madrileña.

En un mensaje difundido también en X, la dirigente ha defendido que "los incendios se apagan en invierno, con prevención antes del verano", insistiendo en la importancia de reforzar los dispositivos antes de la época de mayor riesgo.

Belarra ha recordado que los bomberos de la Comunidad de Madrid advirtieron en abril de que las dotaciones se encontraban reducidas a la mitad y ha asegurado que, en lugar de atender esas denuncias, el Ejecutivo autonómico ha optado por enfrentarse a los profesionales. "Ayuso les criminaliza", ha afirmado la líder de Podemos.

Según Belarra, los propios bomberos son quienes mejor conocen las carencias del dispositivo y quienes ponen de manifiesto, a su juicio, la gestión de la presidenta madrileña. "Son quienes más muestran que es una negligente", ha añadido.