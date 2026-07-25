Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Descubren 18 tumbas del antiguo Egipto con docenas de "lenguas" de oro por todo el Mediterráneo
Sociedad
Sociedad

Descubren 18 tumbas del antiguo Egipto con docenas de "lenguas" de oro por todo el Mediterráneo

Unos amuletos que permitían a los difuntos comunicarse en el más allá.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una tumba egipcia y otra de una lengua de oro
Una tumba del antiguo Egipto con una "lengua" de oro.Getty Images

Durante miles de años, los sarcófagos egipcios permanecieron ocultos bajo la arena, sin que nadie volviera a abrirlos desde el momento en que fueron sellados. Ahora, un nuevo hallazgo arqueológico en la costa mediterránea de Egipto ha recuperado parte de ese pasado intacto, revelando tumbas repletas de objetos funerarios y un curioso detalle que ha llamado especialmente la atención de los investigadores.

Un equipo de arqueólogos ha descubierto 18 nuevos cementerios de época ptolemaica y romana en el noroeste de Egipto, un conjunto funerario que alberga decenas de enterramientos, varios sarcófagos y 24 pequeñas "lenguas" de oro colocadas en la boca de algunos de los fallecidos. Según las creencias del antiguo Egipto, estos amuletos permitían a los difuntos comunicarse en el más allá y simbolizaban su protección durante el viaje al otro mundo.

De las 18 tumbas descubiertas, once fueron excavadas directamente en la roca, alcanzando profundidades de hasta ocho metros, mientras que las siete restantes se construyeron en superficie con bloques de piedra caliza. Tal y como recoge Independent Español, muchas permanecían prácticamente intactas, selladas por las losas originales desde su construcción, lo que ha permitido recuperar numerosos objetos en un excelente estado de conservación.

Otros tesoros recuperados

Entre las piezas más llamativas figuran las 24 "lenguas" de oro. Estos pequeños amuletos se introducían en la boca de algunos fallecidos porque, según las creencias del antiguo Egipto, les permitirían hablar durante su viaje al más allá y presentarse ante Osiris en el juicio de los muertos. Estos objetos también simbolizaban protección y reflejan la continuidad de antiguos rituales funerarios incluso durante las dominaciones griega y romana.

La excavación también ha permitido recuperar un gran sarcófago de granito de unos 2,5 metros de longitud con su tapa original aún en su lugar. En su interior aparecieron restos humanos y fragmentos de una esfinge de yeso que ahora están siendo analizados. Junto a él se localizaron cerámicas, platos, altares de piedra caliza, elementos arquitectónicos y un antiguo pozo de agua que fue reutilizado posteriormente con fines funerarios.

Otro de los hallazgos más singulares es un altar de piedra caliza decorado con una estructura que imita la denominada "puerta imaginaria", un elemento habitual en la arquitectura funeraria egipcia que simbolizaba el paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sobre él apareció una estatua de mármol incompleta que los arqueólogos creen que representa a la diosa griega Afrodita, una muestra de cómo las tradiciones egipcias convivieron con influencias helenísticas durante siglos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PULEVA

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos