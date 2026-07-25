Álvaro Pascual-Leone, neurólogo: "Lo preocupante no es que no te acuerdes de la palabra atril, es que no seas capaz de recordar para qué sirve"

¿Te ha pasado alguna vez que estás en medio de una conversación y, de repente, se te queda una palabra "en la punta de la lengua"? Este tipo de lapsus es muchísimo más común de lo que pensamos y está estrechamente relacionado con el estado general de nuestra salud cerebral. A menudo escuchamos hablar sobre este concepto, pero la realidad es que muy pocos comprenden en profundidad qué significa y cómo cuidarlo.

En una reciente entrevista para la Cadena SER, el catedrático de Neurología en la Escuela Médica de Harvard y experto mundial en plasticidad cerebral, Álvaro Pascual-Leone, ha abordado este asunto con sumo detalle, despejando algunas de las grandes dudas que generan preocupación en la sociedad actual.

​El verdadero significado de la salud cerebral y el reto de aprender



Para empezar, es fundamental definir qué entendemos por salud cerebral. Citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el experto resume el término de una forma muy práctica y aterrizada: “Es poder definir aquello que puedes hacer y poder hacerlo de forma satisfactoria para uno, independientemente de si tienes una enfermedad o no la tienes”, sentencia.

Partiendo de esta base, Pascual-Leone detalla que mantener un propósito vital claro a lo largo de los años y huir de la soledad no deseada son dos factores clave para garantizar un buen estado cognitivo. Y es que las relaciones interpersonales son el verdadero combustible de la mente. “Tenemos un cerebro para relacionarnos, para resonar, conectar con los otros”, apunta.

Para lograrlo, el experimentado neurólogo recomienda encarecidamente obligar al cerebro a salir de su zona de confort. “Seguir aprendiendo a aprender, seguir forzando el sistema nervioso, al cerebro, el reto de inventar soluciones para mantener esa plasticidad”, señala.

El mito de la edad y el gran peligro de la hiperconectividad

En este sentido, el especialista desmonta de un plumazo una de las creencias más extendidas popularmente: el deterioro inevitable de la mente a causa del envejecimiento. “Ni tienes que perder capacidad ni es cierto que no puedas hacer nada para evitar ese decaimiento. Lo normal, lo sano es mantener capacidades”, declara tajante.

Sin embargo, el médico advierte de un enemigo silencioso y muy actual: la hiperconectividad. La multitarea y el ritmo frenético en el que vivimos sumidos son obstáculos enormes para nuestra salud mental. “Estamos hiperconectados con cien mil cosas que no nos permiten enfocarnos en aquello que estamos haciendo y todo eso mina la función del cerebro”, puntualiza.

Por último, el catedrático lanza un mensaje tranquilizador y confiesa que el simple olvido momentáneo de una palabra concreta no es motivo de alarma clínica. Lo verdaderamente inquietante es que la persona olvide el contexto de la conversación o el concepto en sí mismo. “Lo preocupante no es que no te acuerdes de la palabra atril, es que no seas capaz de recordar para qué sirve”, ejemplifica el especialista.