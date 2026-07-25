El último fenómeno viral con los croissants repugna a medio internet

"Cruasanes peludos". Una curiosa y brutal tendencia está acaparando titulares, tanto en medio de comunicación como en las redes sociales en Tailandia. Según publica el diario Oe24, una panadería en Pattaya, una ciudad del país del sudeste asiático, está generando mucha expectación en internet con su nueva creación. Concretamente, su "ingrediente especial", que parece pelo humano. Los clientes han mostrado, por el momento, "shock y horror".

Tal y como reza la publicación, el establecimiento en el que se sirve, el Sai Waan Break House es "una panaderia profesional". De hecho, está dirigido por un pastelero formado en la universidad, que trabaja como profesor y consultor en otras panaderías de su ciudad. Pero su nueva creación no para de acaparar titulares en los medios de comunicación: sus cruasanes parecen menos sabrosos y el empaste parece cabello humano.

Una receta "ultrasecreta"

La receta de esta curiosa versión del pastel francés es "ultrasecreta". No obstante, algunos usuarios online tienen una idea de qué ingredientes se podrían estar utilizando. Según la información publicada y recogida por el medio de comunicación, la mayoría cree que es una hierba marina muy finamente rallada.

Esta última no es novedad en las cocinas asiáticas puesto que se utiliza para añadir un toque salado a los platos dulces. Además, su textura filigrada podría proporcionar un aspecto que requiere "tiempo de adaptación".

Un fenómeno en las redes sociales

El curioso cruasán peludo se ha hecho especialmente viral en redes sociales y ha causado furor. Mientras alguno usuarios califican el plato como "interesante", otros bromean que se trata de una broma "poco común". De hecho, a muchos les parece una idea "asquerosa". Para los que quieran aventurarse a probar el postre pueden hacerlo por unos 1.80 euros en la ciudad tailandesa.

Asimismo, es importante destacar la historia del cruasán viral. Fue un cliente quien hizo el pedido para "hacer una broma" a uno de sus amigos.