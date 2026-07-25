El GPS le engaña, sigue por un camino de tierra y acaba en un refugio a 2.000 metros sobre el nivel del mar con su furgoneta de reparto

Lo que debía ser una sencilla ruta de reparto terminó convirtiéndose en una insólita excursión de alta montaña cuando el conductor de una furgoneta de una conocida cadena de venta de muebles siguió al pie de la letra las indicaciones erróneas de su GPS.

Pasó en el norte de Italia, cuando el sistema de navegación del repartidor acabó llevándole hasta el refugio Dordona, situado a casi 2.000 metros de altitud, en pleno Parque de las Orobie Valtellinesi, según informa Il Dolomiti.

El incidente ocurrió después de que el navegador le indicara un recorrido por una pista forestal que, en realidad, solo es apta para vehículos todoterreno 4x4. A pesar de ello, el conductor recorrió buena parte del camino de tierra hasta llegar al refugio, protagonizando una escena que sorprendió tanto a los responsables del establecimiento como a quienes se encontraban en la zona.

Un navegador del que no siempre hay que fiarse

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el conductor siguió las indicaciones del GPS para llegar a su destino sin advertir que la carretera asfaltada daba paso a una pista de montaña.

Jessica Ruffinoni, responsable del refugio, explicó que el conductor fue "traicionado" por el navegador, el cual no avisó de que el itinerario incluía una pista sin asfaltar reservada solo para vehículos con tracción 4x4.

Cuando llegó al refugio de Dordona, el repartidor ya había recorrido gran parte del trayecto. Ante esa situación, decidió continuar por la pista, ya que volver resultaba casi más complicado.

No es la primera vez que ocurre

Ruffinoni compartió las imágenes del inesperado visitante en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que, efectivamente, algunos servicios de navegación siguen proponiendo ese recorrido como una ruta válida.

La responsable del refugio explicó que este tipo de confusiones no son algo excepcional. La combinación entre las indicaciones del GPS y el desconocimiento del terreno ha provocado otros episodios similares en los últimos años.

Uno de los más llamativos ocurrió recientemente, cuando un coche fúnebre quedó atrapado en la misma pista de montaña a causa de una fuerte nevada, sin posibilidad de continuar el trayecto.