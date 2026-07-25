La pareja que recorrió 30 países viviendo en 3 metros cuadrados y ahora construye su casa en un terreno de 6.000 entre olivos: "Queríamos una base que nos permitiera llegar más lejos"

Jorge y Andrelys tienen una meta clara. Según ellos mismos cuentan en su canal de YouTube, donde acumulan más de 90.000 suscriptores, después de pasar años recorriendo el mundo en una furgoneta y junto a su perro, la pareja decidió parar y construir un hogar. El lugar elegido: los bosques portugueses; el objetivo: ser autosuficientes.

"Después de dos meses, vamos a limpiar otra de las terrazas y además vamos a intentar matar una culebra que se coló en la piscina", comienzan un nuevo vídeo en su canal de la red de vídeos.

De este modo, comienzan relatando cómo hace cinco años lo dejaron todo para embaucarse en esta aventura. "Hace cinco años dejamos atrás nuestra vida convencional para recorrer el mundo en una Camper: desde la Patagonia hasta Europa, vivimos en apenas tres metros sobre cuatro ruedas, mientras descubriamos más de 30 países, tres continentes y una nueva forma de vivir", explican.

"Pero después de años viajando entendimos algo. No queríamos dejar de explorar. Queríamos construir una base que nos permitiera llegar lejos". Y es aquí, donde nace su proyecto común. Encontraron un pequeño terreno entre olivos en Portugal: "Un lugar que vamos a transformar poco a poco en nuestro refugio".

Desde hace unos meses, la pareja se encuentra realizando obras para ser economicamente independientes. En el nuevo vídeo, que ha alcanzado más de 31.000 visualizaciones, se encuentran instalando los primeros paneles solares.

"Después de dejar lista la estructura, por fin vamos a empezar a instalar nuestros primeros paneles solares. Si todo sale bien, vamos a tener electricidad gratis para siempre", celebra la pareja en el nuevo clip.

Muchos de los seguidores de la pareja han querido lanzar un mensaje de ánimo. "Cada proyecto lo hacen con tanta dedicación y amor que les quedan super bien son increíbles con los animales yo veo un a culebra y muero del susto", asegura una internauta. "Chicos, yo vivo preocupada por ustedes no utilizan unas fajas para prevenir una hernia porque ustedes cargan pesos", pregunta, preocupada, otra. "Cada semana es como Navidad, que esperamos un regalo nuevo. Que ilusión", bromea otra.