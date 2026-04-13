Nicole Kidman sorprende con su nueva profesión: doula de la muerte

Nicole Kidman ha tenido una carrera llena de éxitos que le ha valido el respeto y la admiración de la industria del cine. Aunque todavía no está lista para dejar su trabajo como intérprete, sí desea compaginarlo con su nueva vocación: ser doula de la muerte.

Según el periódico San Francisco Chronicle, Kidman participó el pasado sábado 11 de abril en el War Memorial Gym de la Universidad de San Francisco. Durante una entrevista con la periodista Vicky Nguyen en un ciclo de conferencias, la actriz confesó que está formándose para ser acompañante de personas que se encuentran en el proceso de morir. La idea, según contó, se le ocurrió cuando falleció su madre, Janelle Ann Kidman.

"Puede sonar un poco extraño", confesó. "Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola y la familia solo podía brindarle lo que podía". Kidman expresó lo que supuso ese proceso para ella y sus familiares: "Entre mi hermanan y yo tenemos tantos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y solo para brindar consuelo y cuidado".

En el plano profesional, Kidman continúa centrada en nuevos proyectos. En noviembre de 2025 terminó el rodaje de Prácticamente magia 2, junto a Sandra Bullock, y se espera que próximamente se anuncie el estreno de la tercera temporada de Big Little Lies.

Su trabajo como actriz y su interés por formarse como doula marcan ahora una nueva etapa en su vida.