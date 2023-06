Salma Hayek comparte una foto en España pero lo que comenta todo el mundo es lo que hay en su plato

La actriz Salma Hayek, que en los últimos días ha protagonizado muchos titulares por su papel en el episodio Joan is Awful, de la serie de Netflix Black Mirror, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en España.

"Que Viva España", ha escrito en su cuenta de Instagram la actriz mexicana, que aparece en una imagen comiendo paella con el mar de fondo. O al menos ella lo ha bautizado como #paella en los hashtag, aunque muchos seguidores no están de acuerdo.

De hecho, en los comentarios de la instantánea se ha montado un gran debate acerca de este plato de la gastronomía española.

"Todo welcome menos esa 'paella", ha comentado la cantante Vanesa Martín en tono de broma, mientras que la actriz Paula Usero ha escrito: "Que alguien le diga que la paella no lleva guisantes".

"No es paella, es arroz con cosas" o "Salma que no te engañen. La buena paella no lleva guisantes. Por el amor de Dios" son otros de los mensajes de sus seguidores.

Otro, en cambio, se ha fijado en otro detalle del que pocos se han percatado: "Is that a shot of Tequila I see? (¿Lo que veo es un chupito de tequila?)".