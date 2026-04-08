Shakira revela la tajante medida que mantiene con sus hijos: "Saben que la verdad no está en redes sociales"

Después de días de espera, este martes se emitió la primera entrevista televisiva de Shakira en España después de ese "shakirazo" que fue su sesión con Bizarrap y su ruptura con Gerard Piqué. Lo hace además después de haber batido todos los récords con una residencia europea en Madrid el próximo mes de septiembre que la llevará a montar su propio estadio para sus 11 shows en la capital.

La elegida para esta charla ha sido la presentadora y humorista Henar Álvarez con su programa Al cielo con ella (La 1) que además ha dado el salto a la cadena principal de RTVE los lunes tras La Revuelta.

Durante su conversación, ambas hablaron de empoderamiento femenino, de cómo ha cambiado la música latina en los más de 30 años de trayectoria de la de Barranquilla, pero también han abordado algunos temas más personales como su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué e incluso sobre la educación de sus hijos.

Precisamente sobre este asunto, Shakira ha dejado claro cómo gestiona el acceso a internet de sus dos hijos Milan (13 años) y Shasha (11 años) y cómo evita que busquen lo "malo" que se ha podido publicar de ella o de su padre.

"Ellos ya tienen la suficiente experiencia y madurez para no buscar donde no tienen que buscar", ha afirmado ante la incredulidad de Álvarez. "Tienen el tema de la tecnología supercontrolado. No tienen teléfono, tienen un iPad que se lo doy el sábado por la mañana una hora... No tienen demasiado acceso a internet ya les prohibí YouTube directamente", ha enfatizado la artista que ha apoyado medidas como las que han tomado en Australia para prohibir el acceso a menores de 16 años a redes sociales o la que se planteó en España.

No obstante, Shakira ha dejado claro que, por su educación, ellos mismos saben que no deben depender de las pantallas. "Ellos también saben que la felicidad está en las cosas simples y que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice, que la verdad no está en redes sociales. No tienen que buscar su nombre, ni el mío ni el de su padre", ha sentenciado.

No obstante, sus hijos cuentan con perfil en Instagram e incluso debutaron el pasado año en su carrera artística con el tema The One con Sasha como cantante y Milan como batería.

Asimismo, según ha contado a Álvarez, la autora de temas como La tortura, Suerte o Hips don't lie tampoco se busca en Google a sí misma: "Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí; solo le digo a mi equipo que me manden las cosas bonitas, yo no me entero de nada".

Sobre el tiempo que pasó en España y el "parón" que hizo tras tener a sus dos hijos que le impidió vivir en Estados Unidos, Shakira ha asegurado que para ella era "importante vivir esos primeros años intensamente como madre", pero admite que el no haber podido estar en el país norteamericano le hizo perder muchas oportunidades.

"En algún punto estuve muy apartada de situaciones que hubieran sido muy positivas para mi carrera, pero la vida me dio una oportunidad", ha señalado. No obstante, al responder a Álvarez de si se arrepiente de esa decisión, deja una segunda respuesta en el aire: "Por mis hijos no me arrepiento". "La he rellenado en mi cabeza", ha bromeado la presentadora.

Del reconstruirse tras romperse en "mil pedazos" tras su ruptura con Piqué a tomarse las dificultades con humor

Durante su charla con Álvarez, la colombiana también reveló cómo enfrenta las dificultades en su día a día con mucho humor y cómo esto lo convierte en canciones, incluso cogió al vuelo la referencia que "claramente" le hizo la presentadora.

"Lo que hago es contarme a mí misma, contar mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí en mil pedazos, como les pasa a mucha en algún momento de la vida, y me reconstruí a mi misma pieza a pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí misma. En ese viaje a las profundidades de mí misma encontré, a través de mi música, mi propia fuerza", ha señalado.

"Me río mucho de lo que me ha pasado. Hago muchas bromas, las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma. De las dificultades nadie está exento, pero hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros", ha recalcado la artista sobre su forma de componer.

La colombiana también ha lanzado un potente mensaje de empoderamiento y unidad a las mujeres y ha asegurado que las continuas comparaciones entre artistas femeninas y esa competición forzada ha cambiado. "A las mujeres nos han querido encasillar y colocar en una vitrina de ser lindas, guapas, mantener la llama del amor vivo, traer dinero a casa, criar hijos, que no se nos mueva un pelo... Nos han puesto un lugar muy incómodo y cruel. La presión es muy grande", ha señalado.