Intxaurrondo lee los informes de la UDEF sobre Zapatero y señala cuál es la duda del caso que no se despeja

En La Hora de La 1 de TVE han analizado el caso de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en especial después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, conocida como UDEF, remita al juez un informe en el que ubica el despacho del expresidente socialista y su vivienda personal como los "núcleos de decisión" de esa presunta red de tráfico de influencias.

La presentadora del programa matutino, Silvia Intxaurrondo, ha asegurado que, tras leerse "las 80 páginas" del auto del magistrado José Luis Calama y las 400 páginas de los dos informes de la UDEF, le ha venido a la cabeza una duda que no se despeja.

"A mí la duda que me queda es no en qué acabó la gestión de Zapatero, sino cuál fue la gestión de Zapatero, qué es lo que hizo Zapatero, cómo ejerció esa presión o esa influencia y sobre quién la ejerció", ha afirmado.

Un"a empresa offshore cuyo nombre ni siquiera se identifica""

480 páginas después advierte de que "tiene que haber algo más en el sumario" y luego ha subrayado que la investigación está en una fase "muy embrionaria": "De hecho, a Zapatero se le acusa de la creación de una empresa offshore cuyo nombre ni tan siquiera se identifica".

Por lo tanto, ha explicado que "tenemos que entender que es o porque el juez tiene más indicios que no aparecen en el auto, ni tampoco en los informes de la UDEF, o porque el juez, a partir de ahí, va a investigar". Le ha sorprendido que, precisamente por ser una fase tan temprana, el juez sea "tan asertivo como para decir que Zapatero es el jefe de una trama".

"Lo que sorprende al espectador es esa dicotomía"

Y no una, sino "varias veces, numerosas veces": "Se dice que está blanqueando dinero, que se crea una empresa offshore que no se identifica, lo que sorprende al espectador es esa dicotomía". En ese sentido, la periodista Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público, va por el mismo camino.

"400 folios de los informes de la UDEF, 88 del auto y no hay nada claro. Ni una sola vez sale Zapatero directamente. ¿Cómo saben que existe esa empresa si nadie puede acceder a ella? Para mí los indicios están cogidos con pinzas... Que no digo que haya nada, pero más orden y más claridad", ha sentenciado.