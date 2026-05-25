Óscar Puente no se deja nada en el tintero al responder a Felipe González, que pide "elecciones anticipadas"

Felipe González ha vuelto a hacer unas declaraciones con las que ha cabreado al PSOE. Este lunes el expresidente del Gobierno ha pedido elecciones anticipadas; esta vez, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante las jornadas de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), González ha señalado, entre otras cosas, que no ve a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera".

Unas declaraciones que no han sentado nada bien al ministro de Transportes Óscar Puente, quien le ha respondido a través de su cuenta de X. Haciendo gala de su estilo directo y sin ambages, Puente ha sido muy crítico con el expresidente González.

Haciéndose eco de una noticia en la que se decía que el exlíder socialista afirmaba que era "la primera vez" que pedía elecciones anticipadas, Puente le ha recordado que no es la primera vez que reclama ir a las urnas, sino la tercera.

"Un problema de memoria y no de principios"

"Sospechábamos que te fallaba la memoria cuando te rodeabas de los que te quisieron echar a patadas, como pretenden ahora con Pedro", ha afirmado Puente refiriéndose al presidente del Gobierno, y empleando un tono especialmente duro con González.

"Es un consuelo constatar que se trata, por tanto, de un problema de memoria y no de principios", ha añadido el ministro de Transportes. A la vista de su respuesta, parece que a Puente no le ha hecho ninguna gracia que González opine en estos términos.

Sin embargo, no es la primera vez que Puente reacciona a unas declaraciones del exlíder socialista, quien acostumbra a cargar contra su partido y, de forma particular, contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En pleno bombardeo de la franja de Gaza por parte del gobierno de Israel presidido por Benjamin Netanyahu, González lanzó una pregunta retórica que escandalizó al ministro socialista.

"Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?", se preguntó el expresidente del Gobierno. "Dios mío. Qué vergüenza", señaló Puente en su cuenta de X tras ver las controvertidas palabras de González.