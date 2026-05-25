Parte del Gobierno alemán se desmarca de la idea de prohibir las redes sociales a menores: "La decisión es de las familias"

El debate sobre el uso de redes sociales en adolescentes está más vigente que nunca, con división de opiniones.

El debate europeo sobre restringir el acceso de los menores a las redes sociales empieza a dividir también a Alemania. Mientras varios países de la Unión Europea estudian vetos para adolescentes de entre 14 y 16 años, una parte del Gobierno alemán se ha desmarcado públicamente de esa línea dura.

El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, considera que prohibir TikTok o Instagram a menores sería una medida “simplista” y difícil de aplicar. “El Estado no puede sustituir la responsabilidad familiar”, defendió el dirigente de la CSU en declaraciones al grupo mediático Funke y publicadas por Welt.

Según Dobrindt, la decisión sobre cuándo un menor debe tener móvil o acceso a redes sociales corresponde principalmente a los padres, no al Gobierno.

Se lavan las manos

El ministro insistió especialmente en trasladar la responsabilidad a los padres. “La decisión fundamental sobre cuándo un niño recibe un teléfono móvil no la toma el Estado”, afirmó. “Esa decisión recae en las familias”, añade.

El dirigente conservador defendió además que ya existen herramientas de supervisión parental y sistemas de orientación digital, aunque advirtió de que no sirven de mucho si las familias no se implican activamente en el uso que hacen sus hijos de internet y los smartphones.

El mensaje no va en consonancia con otros gobiernos europeos, que consideran que la magnitud del problema obliga a intervenir directamente desde el Estado.

El propio canciller alemán sí ha defendido restricciones



La situación resulta especialmente llamativa porque dentro del propio bloque conservador alemán existen posiciones distintas.

El canciller federal, Friedrich Merz, sí ha defendido públicamente limitar el acceso a redes sociales a menores de 14 años. Eso coloca al Gobierno alemán en una posición ambigua mientras se multiplican los debates sobre salud mental, adicción digital y protección infantil.

Paralelamente, la ministra de Familia, Karin Prien, encargó a una comisión de expertos elaborar propuestas concretas sobre protección de menores en el entorno digital. Las recomendaciones se esperan para este verano y podrían influir en futuras decisiones legislativas.

Europa endurece el tono contra TikTok e Instagram



El debate no es únicamente alemán. Cada vez más gobiernos europeos consideran que las redes sociales representan un problema de salud pública para adolescentes y niños.

Las preocupaciones se centran especialmente en la adicción al consumo de contenido, el deterioro de la atención, los problemas de autoestima, el acceso prematuro a contenido violento o sexual, el ciberacoso y los efectos sobre la salud mental.

Plataformas como TikTok o Instagram están bajo creciente presión política para verificar realmente la edad de sus usuarios y limitar algoritmos considerados adictivos.

El problema es que técnicamente resulta muy difícil impedir completamente el acceso de menores sin imponer sistemas masivos de identificación digital, algo que también genera fuertes críticas por privacidad y vigilancia.

Un debate que ya divide a Europa



El choque entre prohibición y responsabilidad familiar empieza a convertirse en una de las grandes discusiones tecnológicas y sociales en Europa.

Por un lado, gobiernos y expertos que creen que las plataformas digitales son demasiado potentes como para dejar el control únicamente en manos de los padres. Por otro, dirigentes como Alexander Dobrindt, que consideran que el Estado no puede reemplazar las decisiones familiares y que las prohibiciones generales pueden acabar siendo ineficaces.

Mientras tanto, millones de adolescentes europeos siguen utilizando redes sociales diariamente durante horas, en un contexto donde la legislación todavía avanza mucho más despacio que la propia tecnología.