Sofía Vergara, sobre el rodaje de 'Griselda': "Llegaba a casa loca perdida"

Sofía Vergara continúa promocionando Griselda, la serie para Netflix que protagoniza en la que narran la historia de la empresaria colombiana Griselda Blanco. Uno de los medios a los que ha atendido durante su estancia en España ha sido la revista Lecturas.

La actriz ha compartido con la publicación el reto que ha supuesto interpretar a este personaje, acostumbrada a trabajar en el género de la comedia. "Llegaba a casa loca perdida", ha detallado Vergara a la ya mencionada publicación.

"No me extraña que los actores dramáticos se vuelvan locos y vayan todos al terapeuta", ha continuado contando. Entonces, ha recordado durante la entrevista su trayectoria profesional, en la que ha pasado sus últimos años haciendo una serie cómica.

"Ten en cuenta que yo venía de hacer comedia, Modern Family, que era como ir todos los días de fiesta, a estar con mis amigos y pasármela superbién", ha indicado la actriz antes de añadir que "menos mal" que el rodaje de Griselda "fueron solo seis meses". "Acabé muy afectada", ha apostillado.

En la misma línea se expresó en otra entrevista con Fotogramas. "Cuando es algo dramático, tu cuerpo no sabe que tú no estás viviendo esas experiencias", apuntó la actriz. "Me iba a casa de muy mal humor porque uno se lleva todas esas sensaciones adentro del cuerpo", añadió.

En cualquier caso, uno de los factores que ha ido repitiendo durante las entrevistas que ha dado a lo largo de la promoción de este nuevo proyecto es que "quería que desapareciera" Gloria Pritchett, que es el personaje que encarnaba en Modern Family.