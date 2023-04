Quién es Susana Saborido, la mujer de Joaquín 

En 2005, Susana Saborido y Joaquín Sánchez se dieron el 'sí, quiero' en una emocionante pero multitudinaria boda en el Puerto de Santa María. Miles de personas se congregaron a las puertas de la iglesia para ser testigos del acontecimiento y el enlace se convirtió en una auténtica locura. “Recuerdo que cuando llegué me tuvo que meter la policía. Me cogieron y me soltaron en el altar”, contaba la protagonista sobre ese día.

De aquello hace ya 17 años —20 desde que los presentó un amigo en común.—. La pareja, que vive en la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe, presume de haber formado una bonita familia junto a sus dos hijas, Daniela y Salma, y de haberse convertido en dos queridos rostros gracias a su cercanía y su sentido del humor.

En este tiempo, Saborido ha pasado de ser una joven sevillana anónima a la que las cámaras intimidaban, a convertirse en una de las más populares WAGs patrias que en estos últimos años se ha hecho además con un hueco en la televisión.

Su debut en la pequeña pantalla lo hizo de la mano de Bertín Osborne, en el programa que el cantante presenta desde 2020 en Canal Sur: El show de Bertín. Semana tras semana, la colaboradora se fue ganando a los espectadores y terminó convirtiéndose en una pieza clave del espacio.

Después ha formado parte de las dos aventuras televisivas que han tenido a su marido como protagonista: Joaquín, el novato, en el que el ya exfutbolista se acerca a diferentes profesiones, y La penúltima y me voy, una serie documental de Atresmedia que descubre el universo de Joaquín. mediático donde se han convertido en personajes de éxito cosechado . Los dos estrenos fueron un éxito y su secreto no es muy difícil de descifrar: el sentido del humor que los dos despliegan allá por donde van.

A medida que su fama ha ido creciendo gracias a la televisión, Saborido se ha afianzado como influencer en redes sociales —aunque las cifras de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok están muy lejos de las del deportista que los cuenta por millones—. En ellas se puede descubrir su lado más disfrutón: amigas, yoga, conciertos, flamenco, posados con su marido, reflexiones, divertidos momentos con sus hijas...

Una nueva etapa junto a Joaquín

Este miércoles se conocía que Joaquín deja el mundo del fútbol cuando acabe la temporada. La leyenda del Real Betis y uno de los grandes nombres del fútbol español que encontró en Susana Saborido uno de sus apoyos, formando un perfecto equipo, en lo sentimental, y en lo profesional.

"El gran amor de mi vida… después de 22 años te quiero te quise y te querré… Ya es hora de ponernos el bótox", es una de las simpáticas declaración de amor que Susana Saborido le dedica al deportista en sus redes.

Tiernas palabras que contrastan el que ella ha confesado que es el secreto de su convivencia es que discuten por todo —"todos los días a todas horas"— y que una de las cosas que peor llevaba era que le gustaba mucho salir con los amigos".