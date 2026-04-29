Taylor Swift habla sobre las canciones confesionales de 'Sombr': “Que un artista masculino diga cosas así es muy positivo para que las mujeres puedan expresarse”

Taylor Swift está en la cúspide de su carrera. Su última gira mundial, The Eras Tour, la convirtió en el fenómeno pop de nuestra época. Y ahora el periódico The New York Times la ha elegido como una de las mejores 30 cantautoras americanas.

Con motivo de este reconocimiento, la cantante concedió una entrevista al medio en la que habló sobre el proceso de escribir canciones, el peso de la fama y de cómo las críticas son el motor de su inspiración como artista.

“La industria del entretenimiento le hace bombardeo de amor a las mujeres”, confesó. Esta experiencia la inspiró para escribir la canción Clara Bow para su álbum The Tortured Poets Department.

En este sentido, declaró que uno de los principales motores creativos de su carrera eran las críticas que recibía. Según la cantante, si la crítica ofrece “una perspectiva interesante sobre la que hablar, entonces es un regalo poder escribir sobre ello”.

Además, hizo hincapié en que todavía queda mucho por avanzar con respecto a cómo la industria percibe a las mujeres y a los hombres. Como cantautora, Swift ha sido duramente criticada por el tipo de canciones confesionales en las que habla sobre la vida y el amor.

Es por eso por lo que la cantante elogió las canciones de Sombr, el cantante estadounidense de 20 años que se volvió viral en redes sociales con la canción Back to be Friends, y cuyas letras cuales sirven para acabar con el estigma en torno a ello. “Sus canciones son tan intensamente confesionales. Que un artista masculino diga cosas así es muy positivo para la causa de que las mujeres puedan expresarse”.

El peso de la fama

En la entrevista, Swift confesó que una de las consecuencias de experimentar la fama desde tan temprana edad fue que, a los 22 años, se sentía "completamente acabada". “Sentía que quizá lo único que me hacía especial era ser algo así como una 'adolescente prodigio’”, declaró.

Después de más de 20 años de carrera, la cantante ha superado todas las expectativas y seguirá cosechando éxitos a pesar de las críticas. O, según ella, precisamente gracias a ellas.