Un profesor de relaciones internacionales sorprende comparando a Trump con uno de los personajes más recordados de Al Pacino

Donald Trump va de bravuconada en bravuconada. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a publicar un mensaje en sus redes sociales hablando sobre Irán. Del país de Oriente medio asegura que "no logra organizarse": "¡Más les vale espabilar pronto!".

Todo ello acompañado de una imagen creada por inteligencia artificial en la que se le ve sujetando un fusil de asalto con un fondo de explosiones y el siguiente mensaje: "Se acabó el señor simpático".

El profesor de relaciones internacionales y colaborador habitual Pedro Rodríguez ha analizado las últimas declaraciones de Trump en el programa de laSexta. "Hoy toca hablar de la teoría del hombre loco", ha comentado antes de dar su opinión.

"Se quiere presentar como Tony Montana"

Para explicar esta teoría, Pedro Rodríguez ha puesto un ejemplo: "Estoy tan desesperado por acabar con la guerra que estoy dispuesto a renunciar o asumir el primer uso de armas atómicas nucleares con tal de forzar a Hanoi y sus aliados a negociar un final a la guerra en París".

Según el profesor en relaciones internacionales se trata de "una estrategia de perdedores y para perdedores". "Es decir, cuando tú vas ganando un conflicto, no enloqueces de esta manera. Es una estrategia esperpéntica", ha afirmado.

Pero su explicación ha dado un giro totalmente inesperado cuando Pedro Rodríguez ha dicho que el líder del país norteamericano "se quiere presentar como Tony Montana, como Al Pacino en Scarface, pero no llega a Toni Maracas".

¿Quién es este recordado personaje de Al Pacino?

Tony Montana es un personaje ficticio, protagonista de la película Scarface (El precio del poder) (1983), interpretado por el actor estadounidense Al Pacino.

Es un inmigrante cubano que llega a Miami sin nada y, gracias a su ambición y violencia, asciende en el mundo del narcotráfico hasta convertirse en un poderoso capo.

La historia muestra su obsesión por el dinero y el poder, y cómo esa ambición extrema lo lleva finalmente a su caída.