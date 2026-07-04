La emotiva dedicatoria del seleccionador de Egipto a Palestina tras ganar a Australia

Tras eliminar a Australia en la tanda de penaltis, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, primero en una entrevista con BeIN Sports y después en la rueda de prensa posterior al encuentro, quiso dedicar la victoria de su país al pueblo palestino y felicitó tanto a Egipto como al conjunto del mundo árabe y al continente africano.

"Mi corazón y mi alma están con el pueblo palestino, les doy las gracias y les dedico esta victoria. Hemos logrado honrar a los árabes, y nosotros formamos parte de ellos. Alabado sea Dios. Enhorabuena a Egipto, al mundo árabe y a África", señaló el seleccionador ante el micrófono de BeIN Sports.

Las palabras de Hassan llegan en un momento en el que la guerra en Gaza sigue provocando una grave crisis humanitaria. Tras muchos meses de conflicto, la población civil continúa sufriendo las consecuencias de los combates, con miles de víctimas, desplazamientos masivos y enormes dificultades para acceder a ayuda básica como alimentos, agua y atención sanitaria.

El seleccionador ha querido reconocer la enorme tensión que vivió durante el desenlace del partido y ha admitido que, tras conseguir la clasificación, el equipo sintió un gran alivio después de superar un encuentro muy exigente. "Por supuesto que recé, pensaba en los aficionados, e incluso durante la tanda de penaltis estaba rezando y pedía 'Dios deja que el pueblo egipcio esté feliz, no lo decepciones', agregó.

No fue el único gesto de apoyo que tuvo el egipcio con el pueblo palestino, pues también se le pudo ver en el césped cubierto con la bandera de Palestina. Con la clasificación ya asegurada, Egipto continúa su camino en el Mundial 2026 después de una victoria que será recordada tanto por el resultado como por el mensaje que su entrenador quiso lanzar al finalizar el encuentro.