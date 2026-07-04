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Una de las playas más famosas de Italia obliga a reservar plaza por una app: cupo de 1.100 personas al día y entrada de uno a dos euros
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Una de las playas más famosas de Italia obliga a reservar plaza por una app: cupo de 1.100 personas al día y entrada de uno a dos euros

Sin móvil no hay playa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una persona, mirando el móvil en una playa.
Una persona, mirando el móvil en una playa.Getty Images

Las playas paradisíacas ya no solo exigen madrugar para encontrar sitio. En algunos de los destinos más populares del Mediterráneo, disfrutar de un día de arena y mar pasa ahora por sacar el móvil y reservar plaza. Esto es lo que está pasando en Italia, que vuelve a endurecer las medidas contra la masificación en uno de sus enclaves más conocidos: la playa de Tuerredda, en el sur de Cerdeña.

Esta famosa playa mantiene este verano un sistema que obliga a los visitantes a reservar plaza a través de una aplicación antes de poner un pie en la arena. ¿El objetivo? Contener la presión del turismo y proteger un espacio cada vez más saturado.

Sin reserva en la app, no hay playa

La playa de Tuerredda, famosa por sus aguas turquesas y su arena blanca, volverá a funcionar este verano con un sistema de reserva digital obligatorio; un modelo de acceso limitado para tratar de compatibilizar el turismo con la conservación del entorno.

Solo quienes hayan obtenido plaza mediante la aplicación podrán acceder al enclave. Además, si el visitante no llega dentro del horario previsto, perderá automáticamente su reserva, que podrá quedar disponible para otros usuarios.

El sistema comenzó como una prueba y, tras los resultados obtenidos, las autoridades locales han decidido mantenerlo para evitar los problemas que provocaba el modelo anterior, marcado por largas colas, sobreocupación e incidencias en las reservas.

Aforo limitado y pagar por entrar

La regulación mantiene el límite fijado desde 2020 de 1.100 personas al día. De ellas, 729 plazas corresponden a la playa pública, mientras que 371 quedan asignadas a los dos establecimientos privados situados junto al arenal.

El acceso tampoco será completamente gratuito. La tarifa oscila entre uno y dos euros por persona, una cantidad en teoría simbólica que acompaña a un modelo pensado para controlar el flujo de visitantes.

Y Tuerredda no es un caso aislado. Ya en distintos puntos de Italia proliferan medidas similares, desde playas con aforo limitado hasta nuevas restricciones en localidades costeras. Un escenario que refleja cómo algunos de los destinos más demandados del Mediterráneo están cambiando las reglas del juego.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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