El papa León XIV le manda un mensaje a Trump sobre la importancia de los migrantes en la historia de EEUU

El papa León XIV ha querido mandarle un nuevo mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en pleno aniversario número 250 de la firma de la Declaración de Independencia, sobre la importancia del papel de los migrantes en el crecimiento del país.

El pontífice ha aprovechado su viaje a Lampedusa y ha destacado en una carta la importancia de coger, proteger y defender a los migrantes como parte de la historia y del futuro de Estados Unidos.

León XIV ha presentado la Declaración de Independencia como "una promesa de libertad" confiada a la historia y como el horizonte de "una convivencia pacífica" construida sobre la fuerza de la diversidad, convertida en motor de progreso y desarrollo "desde la educación hasta los servicios sociales".

Además, ha señalado que este ideal ha atravesado los siglos, de generación en generación, con "el honor y la carga de continuar ofreciendo refugio a quienes buscan libertad, protección y una nueva posibilidad".

El papa ha recordado que "es también gracias al sacrificio de hombres y mujeres procedentes de todas las partes del mundo" que ese ideal ha tomado forma, contribuyendo a "modelar el rostro y la historia de Estados Unidos de América" y su constante, "a veces agitada, búsqueda de la felicidad".

Ha calificado la ratificación del documento firmado en 1776 como un momento "decisivo" de la historia, al dar voz de manera duradera a los ideales de libertad, igualdad, búsqueda de la felicidad, justicia y autogobierno democrático.

"Durante dos siglos y medio, generaciones de estadounidenses han trabajado juntos para sacar adelante estos principios, mediante el sacrificio, el servicio, la innovación y la participación en la vida civil", ha escrito León XIV. El aniversario, ha añadido, invita también a la reflexión sobre el presente y el futuro de la nación y sobre los valores que la sustentan.

La "promesa americana"

El pontífice ha destacado la libertad religiosa como elemento central de la "promesa americana", que tutela "tanto la dignidad de la persona como la convivencia pacífica de un pueblo caracterizado por la diversidad" y ha permitido a la Iglesia "arraigarse y prosperar" en Estados Unidos.

"Este modo de vivir ha dado origen a los numerosos beneficios que la Iglesia ha ofrecido, a lo largo de los años, al desarrollo de esta nación", ha señalado, citando su servicio "en los ámbitos de la educación, del cuidado preferente de los pobres, de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales esenciales".

León XIV ha recuperado las palabras de León XIII en la encíclica Sapientiae christianae, donde se afirmaba que "no hay mejor ciudadano que el cristiano consciente de su deber".

A partir de esta cita, ha sostenido que la fe no está en contraste con las exigencias de la ciudadanía, sino que puede ser "la piedra angular de un nuevo vigor" orientado a la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común.

Migrantes y defensa de la vida

En la misiva, el papa ha apuntado también al "reconocimiento de la dignidad de toda vida humana" como uno de los principios que han guiado la historia de Estados Unidos.

Asimismo, ha afirmado que su plena realización implica salvaguardar la vida "desde su inicio, en la concepción, hasta la muerte natural" y construir una sociedad en la que "los más vulnerables, los que sufren y los olvidados sean acogidos con compasión, solidaridad y amor".

"La defensa de la vida humana incluye también la acogida, la protección y la asistencia a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y aportaciones han formado parte de la historia de este país desde sus comienzos", ha subrayado.

"En cada generación, quienes han llegado en busca de libertad, de oportunidades y de un lugar al que pertenecer han contribuido a modelar el carácter de la nación. Acogerlos con compasión y generosidad no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que corresponde a cada ser humano", ha añadido.