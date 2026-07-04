Antón Losada tira de ironía y se pregunta "cómo va lo de ser español" tras el lío de la Ley de Nietos: "No lo entiendo"

La polémica sobre la Ley de Nietos sigue coleando. Son muchos los que se han pronunciado al respecto, dejando todo tipo de reacciones. Cabe recordar que tanto PP y Vox han mostrado su disconformidad con esta norma, que consideran que puede llevar a un "fraude electoral" que favorecería al PSOE.

Desde Ramoncín hasta Carlos Alsina, pasando por Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3; todos han tirado por tierra esta teoría. El periodista y analista político Antón Losada también se ha hecho eco de este asunto en su cuenta de X.

En un video de menos de un minuto, el gallego se pregunta "cómo va lo de ser español". "Veo que hay una gran polémica con esto de quién puede y no puede ser español", apunta, al tiempo que asegura que "este lío" le pilla un poco de lejos porque en Galicia "quien no tiene un inmigrante en la familia, tiene dos, o tres".

Sin embargo, señala que hay una cosa que no entiende: "Los mismos que ahora se indignan porque millones de nietos de españoles puedan pedir la nacionalidad, son los mismos que hace nada porque millones de catalanes no querían ser españoles, y les obligan a serlo".

Para Antón Losada, la duda es quién decide lo de ser español. "¿Quién lo decide? ¿Ellos o quién?", se pregunta en referencia a la derecha española, que en los últimos años ha intentado determinar qué parámetros son los que te hacen o no ciudadano español.

¿Qué es la Ley de Nietos?

La conocida como "Ley de Nietos" es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. La norma permitió que hijos, nietos y otros descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse o perdieron la nacionalidad durante la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran optar a la nacionalidad española sin necesidad de residir previamente en España.

También incluyó otros supuestos, como los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. La medida fue presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez como una forma de reparación histórica para las familias afectadas por el exilio y las consecuencias de la dictadura.

Gracias a ella, cientos de miles de descendientes de españoles, especialmente en países de América Latina como Argentina, Cuba o Venezuela, iniciaron los trámites para obtener la nacionalidad española.