Lo llaman el 'Batman de Lagos de Moreno': un misterioso personaje ata a postes a presuntos ladrones de bicis, pero la policía advierte que los amarrados son las víctimas

La ciudad mexicana de Lagos de Moreno tiene a su propio 'Batman'. Un vecino del que se desconoce su identidad ha decidido tomarse la justicia por su mano ante el gran incremento de robos de bicicletas que se están produciendo en la localidad.

A lo largo de las últimas dos semanas, se ha contabilizado a un total de cinco hombres que han sido humillados públicamente por el 'Batman de Lagos de Moreno'. Los individuos han aparecido atados a postes, con la palabra "ladrón" escrita en la cara. El 'justiciero' también ha dibujado bigotes y bigotes de gato a los presuntos delincuentes.

Igualmente, al 'modus operandi' del misterioso ciudadano hay que añadir la colocación de unos grandes carteles de color rosa sobre los hombres en los que se detallaba lo que supuestamente habían hecho quienes estaban atados. Las bicicletas supuestamente robadas también eran dejadas cerca para ilustrar los presuntos hurtos cometidos.

Sin embargo, tal y como recoge el medio de comunicación británico The Sun, la policía ha advertido de que las personas amarradas son realmente las víctimas. Varios individuos presentaban signos de haber sido golpeados por ese particular 'Batman'. De hecho, uno de ellos estaba ensangrentado y lleno de moratones.

En concreto, el primer caso se descubrió el pasado 13 de junio, cuando se encontró a un joven atado a un poste junto a un cartel de cartón en el que se le acusaba de ser un ladrón. En los días siguientes, se encontraron más hombres atados con cinta adhesiva en condiciones similares.

Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha informado de que se han denunciado un total de cinco casos. Hernández ha agregado que aunque por el momento no se ha producido ninguna detención, la policía sí que ha identificado dos vehículos que se cree que están vinculados con el caso.