Tiger Woods es puesto en libertad tras pasar varias horas en prisión por un accidente de tráfico

Tiger Woods sale de prisión. El deportista, de 50 años, fue puesto en libertad a última hora de ayer viernes después de ser arrestado tras un accidente de tráfico sufrido en la localidad de Jupiter (Florida) por conducir bajo los efectos de sustancias que aún no se han detallado, según recoge 'EFE'.

El jugador, quien cuenta con 15 majors y una de las mejores trayectorias del mundo del golf, salió de prisión después de pagar una fianza y de estar en el calabozo durante unas ocho horas tras negarse a hacerse una prueba de orina para detectar si había ingerido alguna sustancia.

"Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar de los hechos y el salir Woods sí mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Él explicó las lesiones y las cirugías a las que se había sometido", señaló el mismo.

"Tuvimos eso en cuenta; sin embargo, se le realizaron pruebas exhaustivas en el lugar del accidente y, una vez determinado el resultado, fue puesto bajo arresto y trasladado a la Cárcel del Condado de Martin", agregó.

Según ha podido explicar el sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, el jugador dio negativo en las pruebas de alcohol, aunque no ha ofrecido mayores detalles de lo ocurrido. En el accidente, que ocurrió cerca de la casa de Woods en Jupiter, no hubo víctimas ni heridos.

Cómo ocurrió el accidente que le llevó al calabozo

El golfista se encontraba conduciendo un todoterreno a una alta velocidad cuando durante una maniobra de adelantamiento dio un volantazo que acabó volcando su vehículo, obligándole a salir por una de las ventanillas.

Según pudo explicar el Sheriff, en el vehículo no había ni drogas ni medicamentos. Sin embargo, el deportista "mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia". Tras negarse a hacerse la prueba de orina y a pesar de que el jugador dio negativo en alcohol, fue trasladado a la comisaría.

"Nuestra investigación reveló lo siguiente: Poco antes de las 14.00, un camión de limpieza a presión que remolcaba un tráiler pequeño circulaba en dirección norte por South Beach Road y comenzaba a maniobrar para entrar en un camino de acceso. Estaba reduciendo la velocidad, iniciando el giro hacia el camino de acceso, cuando el conductor miró por su espejo y vio un Land Rover de color oscuro adelantándolo a gran velocidad", relató el Sheriff.

"El Land Rover continuó adelantándolo. Al verlo venir, el conductor del camión intentó orillarse hacia el borde de la carretera. Sin embargo, se trata de una vía estrecha de dos carriles que carece de arcén, por lo que el conductor del camión de limpieza no tuvo espacio para apartarse hacia el lateral. Mientras intentaba desplazarse hacia el borde de la carretera, el Land Rover lo adelantó y, en el último instante, dio un volantazo para evitar la colisión; no obstante, impactó la parte trasera del remolque del equipo de limpieza, se inclinó hacia un lado y terminó volcando sobre el lado de la puerta del conductor, deslizándose en esa posición hacia el norte, más allá del camión que acababa de evitar el choque", continuó.

No es la primera vez...

Cabe detacar que este accidente no es el primero de la estrella del golf. Tampoco el segundo. En 2017, por ejemplo, fue detenido por conducir bajo los efectos de sustancias en Jupiter, el mismo lugar donde ha sido arrestado en esta ocasión. Aquella vez los agentes los encontraron dormido al volante de su coche con el motor en marcha y tras un informe toxicológico se detectaron varias sustancias en su organismo.