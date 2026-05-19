Claudia Vega, farmacéutica: "El omeprazol no es un protector de estómago, sino que disminuye la producción de ácido"

El omeprazol es uno de los medicamentos más consumidos en España y, al mismo tiempo, uno de los más malinterpretados por muchos pacientes. Durante mucho tiempo se ha popularizado la idea de que funciona como un protector de estómago que puede tomarse de manera preventiva junto a cualquier medicación.

Sin embargo, la farmacéutica Claudia Vega, muy popular en TikTok con casi 650 mil seguidores, ha querido desmontar este mito en uno de sus últimos vídeos publicados en su perfil @claudialvega de la red social.

A través de una escena simulada en una farmacia, Vega explica que el omeprazol no crea ninguna barrera física en el estómago ni actúa como mucha gente cree. "No, no crea una capa, ni recubre el estómago, ni hace ningún escudo", aclara la experta.

Qué hace realmente el omeprazol

Según explica Claudia Vega, el omeprazol pertenece al grupo de medicamentos conocidos como inhibidores de la bomba de protones. "El omeprazol lo que hace es inhibir la bomba de protones, es decir, disminuye la producción de ácido en el estómago", señala.

Es decir, su función principal consiste en reducir la cantidad de ácido gástrico que produce el organismo. Esto resulta útil en determinados problemas digestivos, pero no significa que actúe como un "escudo" universal frente a cualquier medicamento o molestia estomacal.

No es un antiácido inmediato

Otro de los errores frecuentes es pensar que el omeprazol sirve para aliviar rápidamente la acidez puntual después de una comida pesada. La farmacéutica aclara que no funciona de la misma manera que un antiácido convencional. "No es un antiácido, si el ácido ya está formado, no sirve", explica.

Mientras los antiácidos neutralizan el ácido que ya existe en el estómago, el omeprazol actúa antes, reduciendo la producción futura de ese ácido. Por eso, su efecto no es inmediato y suele utilizarse como tratamiento continuado bajo supervisión médica.

Para qué sí está indicado

Claudia Vega recuerda que el omeprazol sí tiene usos médicos muy concretos y eficaces. "Sirve para el reflujo, para tratar úlceras y también cuando ciertos medicamentos producen daño gástrico para prevenirlo", afirma.

En algunos tratamientos, como los antiinflamatorios prolongados, los médicos pueden recetar omeprazol para disminuir el riesgo de lesiones gástricas. Sin embargo, eso no significa que todas las personas deban tomarlo automáticamente cada vez que consumen otros medicamentos.

El problema de automedicarse

La farmacéutica también advierte sobre el uso excesivo o innecesario del omeprazol, algo que los profesionales sanitarios llevan años señalando. Muchas personas lo toman durante largos periodos sin revisión médica simplemente porque creen que protege el estómago y no hace ningún mal.

En el vídeo, cuando el supuesto cliente pregunta si debería seguir tomándolo, Vega responde que primero habría que revisar la medicación concreta que consume para comprobar si realmente lo necesita.

Los expertos recuerdan que el uso prolongado e injustificado de omeprazol puede asociarse a efectos secundarios y problemas como déficit de vitamina B12, alteraciones digestivas o dificultades en la absorción de ciertos minerales.