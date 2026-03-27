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El golfista Tiger Woods sufre un accidente de tráfico en Florida (EEUU)
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El golfista Tiger Woods sufre un accidente de tráfico en Florida (EEUU)

El coche del golfista estadounidense ha acabado volcado.

Redacción HuffPost
EFE
El golfista Tiger Woods, en una imagen de archivo
El golfista Tiger Woods, en una imagen de archivoAdam Glanzman/TGL/TGL Golf vía Getty Images

El legendario golfista Tiger Woods, ganador de quince grandes, ha estado implicado este viernes en un accidente de tráfico en Jupiter Island, en Florida (EEUU), según ha informado la oficina del sheriff del condado de Martin y recogen los medios estadounidenses.

Woods, de 50 años, sufrió el accidente pasadas 18:00 GMT y todavía se desconoce su estado físico. El coche del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio de comunicación WPTV. La policía se encuentra investigando las causas del accidente.

No es la primera vez que Woods sufre un incidente de esta clase. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente de tráfico en Los Ángeles (EEUU), que puso en serio peligro su carrera.

El veterano golfista trabaja para regresar a la competición después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.

Redacción HuffPost
EFE
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