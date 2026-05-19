¿Qué piensas de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'? Debate en El HuffPost: ¡Manda tu opinión y participa!

La Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en calidad de imputado.

La aerolínea Plus Ultra fue rescatada por 53 millones de euros después de la pandemia. La Audiencia Nacional investiga si el rescate sirvió para un lavado de dinero.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

A Zapatero se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente comparecerá en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, siendo el juez titular José Luis Calama.

La UDEF ha registrado el despacho de Zapatero y tres sociedades mercantiles, entre ellas la empresa de sus hijas.

Imputación de Zapatero por blanqueo de capitales, en directo | Las hijas de Zapatero, presentes durante el registro a su empresa La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno en un proceso en el que se averigua si el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra sirvió para un supuesto lavado de dinero.



Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado que se trata de un caso "de una gravedad extrema".

"No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha publicado en su cuenta de X.

También ha opinado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha instado al PP a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La diputada y portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dejado caer que la imputación se debe a una persecución judicial que sufre el partido. "No pararán", ha publicado en su cuenta de X. De momento no hay una declaración oficial desde Ferraz.

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