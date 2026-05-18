Un sueco deja una comentada reflexión sobre la polémica de Israel en Eurovisión y pone a España de ejemplo

Jens, un joven sueco fan de Eurovisión que lleva siguiendo el certamen desde que tenía diez años, ha dejado una interesante reflexión sobre la polémica que ha rodeado a Israel y la firme postura de España (y otros tantos países), que se negó a participar y a retransmitir el festival.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@jensofsweden), que ha acumulado más de 140.000 visualizaciones, comenzó advirtiendo de que fue en 2024 cuando todo cambió drásticamente: "En ese momento quedó claro que la UER (Unión Europea de Radiodifusión), que dirige el concurso, no está aplicando sus reglas de manera consistente a todos y tampoco son moralmente coherentes".

"Si bien la UER está muy ocupada tratando de convencer a todos de que la razón por la cual Rusia ya no forma parte de esta competición se debe a acciones realizadas por sus emisoras y al hecho de que ya no forman parte de la UER, esto es un intento de reescribir la historia", ha defendido el joven.

Ha recordado que ya en 2022 la UER inicialmente "no iba a permitir que compitiera y estaban utilizando el mismo argumento de que es un concurso apolítico".

La doble vara de medir con Rusia e Israel

Fue entonces cuando varios países amenazaron con reconsiderar su participación en el concurso en el futuro y, en apenas 24 horas, Rusia se retiró del festival. Jens destaca la declaración oficial de la UER, en la que afirmaba que "la presencia de un acto ruso en la competición de este año desacreditaría la competición".

Sin embargo, aquí llega su indignación: "Israel ha estado desacreditando este concurso durante tres años consecutivos y aún se les permite permanecer en ese escenario". Ha lamentado que no se reconsiderara su retirada del certamen a pesar de que cinco países amenazaran con abandonar el concurso, algo que finalmente se cumplió.

Aquí es donde entra España, cuya postura ha valorado especialmente: "Uno de los cinco grandes países, tiene una gran afición de Eurovisión, muy leal y muy comprometida, y están perdiendo a todo ese público ahora mismo porque ni siquiera han transmitido el programa. ¡Y nada de esto les hizo cambiar de opinión sobre Israel".

"Las cifras son todo lo que les importa"

Para Jens, cambiar la cantidad máxima de votos por persona "no va a cambiar nada": "Las proporciones son las mismas y todas las personas que tienen un interés personal en asegurarse de que Israel gane el televoto simplemente pensarán en dirigir sus diez votos a un solo país".

Ha confiado en que el boicot es realmente la única manera de intentar provocar "un cambio": "Porque si también ven que tú sigues votando, siguen ganando dinero contigo y están obteniendo interacciones. Esas cifras son todo lo que les importa".

Ha concluido pidiendo a los seguidores de Eurovisión que no voten, a pesar de que desea que el festival sobreviva. Bulgaria ganó el festival e Israel quedó segunda.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.