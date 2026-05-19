Almodóvar es muy tajante con su respuesta a si hay que separar política y arte
Todo llega tras las palabras del cineasta coreano Park Chan-Wook, que defendió que "el arte y la política no son conceptos contradictorios".
El director de cine español Pedro Almodóvar, que se encuentra en el Festival de Cannes buscando su primera Palma de Oro con la película Amarga Navidad, ha valorado en una entrevista concedida al periodista Carlos del Amor para TVE sobre si hay que separar política y arte o no.
Esta pregunta llega después de que el director surcoreano Park Chan-wook, que ha asumido este año asume la presidencia del jurado, dijera en la rueda de prensa inaugural que no hay que separar política y arte.
El cineasta coreano Park Chan-Wook, aseguró que "la política y el arte no deben ser separados". "Es extraño pensar que los dos están en conflicto. El hecho de que una obra de arte tenga un mensaje político no debería hacer que se le considere una enemiga. Del mismo modo que una película que no tenga un mensaje político no significa que deba ignorarse", afirmó el director de títulos como Old Boy o Stoker.
Además, agregó que "si queremos hacer una declaración política brillante, si no se expresa con suficiente arte, no será más que propaganda". "Lo que quiero decir es que el arte y la política no son conceptos contradictorios, siempre que se expresen artísticamente, son valiosos", remató Chan-Wook.
La valoración de Almodóvar
Por estas palabras ha sido preguntado Almodóvar y por si opina lo mismo y ha asegurado que sí. "Los problemas los vivimos las mismas personas, la misma persona vive los problemas políticos de su país y también se vive a sí mismo como artista. No hay que separarlo, es un grandísimo error y una gran cobardía hacerlo", ha opinado.
Almodóvar ha asegurado que "es el miedo lo que hay detrás de cuándo se separa y se dice que el artista es el artista y solo puede hablar de su arte".
"Yo creo que el hecho de que tengamos una tribuna y un altavoz hace que quizás estemos más obligados que el resto de la gente de hablar de lo que nos está ocurriendo, precisamente ahora el mundo que parece que va a estallar porque cada día nos levantamos con una noticia peor que el día anterior", ha añadido.
El cineasta, por ello, ha pedido que tienen que seguir "sorprendiéndonos, desesperándonos, protestando y, desde luego, hablando de ello".