Carmen Machi, Pepón Nieto o Ana Rosa Quintana, entre los protagonistas del anuncio navideño de Campofrío contra la polarización con un curioso guiño

No hay Navidad sin lotería, sin cenas de empresa y de amigos, sin reuniones familiares, sin turrón y sus derivados, sin roscón de reyes e incluso sin panettone, que se ha colado poco a poco en los hogares españoles. Pero tampoco hay Navidad sin el tradicional anuncio de Campofrío, que ha llegado a mediados de diciembre con una campaña que invita a reflexionar.

En esta ocasión se llama Polarizados y comienza con Ana Rivero, la que fue taquígrafa del Congreso de los Diputados durante más de 50 años, que ejerce como hilo conductor del spot.

"Que en este país siempre ha habido disparidad de opiniones es algo que conozco bien. Pero ahora parece que cuanto más alejados estamos, mejor. Y es algo que se ha extendido como la pólvora", explica Ana Rivero, que se refiere a la polarización.

Posteriormente aparecen una serie de personajes conocidos como los actores Carmen Machi, Pepón Nieto y Salva Reina, los periodistas Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà y Cristina Pardo y la humorista Henar Álvarez, entre otros.

Uno de los momentos más curiosos se produce cuando detectan que Sardá es alérgico a Ana Rosa Quintana, mientras que la presentadora comenta lo mucho que le gusta la fruta, una alusión a aquella polémica de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez.

La mención a 'El último verano que me enamoré'

Pero no todo son temas políticos, sino que el anuncio muestra cómo la polarización alcanza incluso a la televisión, con un guiño a una serie. En un momento del anuncio, dos adolescentes discuten sobre si prefieren a Conrad o a Jeremiah, protagonistas de El último verano que me enamoré, ficción que fue todo un fenómeno televisivo y que produjo polarización entre los fans entre el Team Conrad y el Team Jeremiah.

Así, desde el humor y con la perspectiva de que se pueden hacer las cosas mejor, esta campaña hace reflexionar. Y como recuerda Ana Rivero: "Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: nos necesitamos como el comer".