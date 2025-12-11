Otegi y Puigdemont se reúnen en Waterloo, conscientes de la "complejidad del contexto"

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y su homólogo en Junts, Carles Puigdemont; durante la reunión celebrada en Waterloo (Bélgica).

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de esta formación, Gorka Elejabarrieta, se han reunido este jueves en Waterloo (Bélgica) con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

En el encuentro, los líderes de EH Bildu y Junts "han analizado la situación política de Catalunya y de Euskal Herria, así como la del Estado español", ha informado la formación soberanista vasca en un comunicado.

EH Bildu y Junts han convenido "en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones" y se han comprometido a seguir trabajando con ese propósito "como vienen haciendo desde hace años junto a las otras fuerzas soberanistas", señala el comunicado. Todo ello "siendo conscientes de la complejidad del contexto actual, ambas fuerzas políticas han convenido en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones", añade Naiz.

Ambos líderes independentistas no se veían desde marzo

Cabe destacar que esta reunión es un encuentro habitual entre ambos líderes de dos formaciones nacionalistas. La última cita similar se había celebrado ya hacía meses, también en Waterloo. Fue en el pasado mes de marzo cuando también se puso sobre la mesa el análisis de los retos conjuntos tanto de Euskal Herria como de Catalunya.