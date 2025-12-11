Dimite en bloque el Gobierno de Bulgaria tras días de intensas protestas

Crónica de una muerte anunciada. Bulgaria continua sumergida en una grave crisis política, en línea con los últimos cuatro años. El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, ha anunciado este jueves la dimisión en bloque de su Gobierno tras días de protestas en la capital y en otras ciudades donde miles de ciudadanos han estado exigiendo su dimisión, así como la convocatoria de nuevas elecciones, tras varias acusaciones de corrupción.

"Escuchamos la voz de la ciudadanía. Sus demandas son la renuncia del Gobierno (...) Esta energía cívica debe ser apoyada y alentada", ha afirmado el primer ministro, cuyo gobierno obtuvo el poder en enero tras siete elecciones en apenas cuatro años, en un discurso televisado. El malestar en la ciudadanía y las protestas comenzaron a finales de noviembre, cuando el gobierno intentó aprobar mediante la vía rápida el presupuesto de 2026, el primero de su historia redactado en euros.

La dimisión se ha anunciado poco antes de votarse otra moción de censura contra el Gobierno, la sexta desde el pasado enero, aunque según ha señalado el político, su retirada no ha sido por eso, pues la habrían superado con éxito. "No dudamos de que el Gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano", ha defendido Zhelyazkov.

Algunas de las cuestiones que recogía el presupuesto de 2026 eran la subida de impuestos, cotizaciones y varias tasas, lo que generó no solo las críticas de la oposición, sino también diversas protestas ciudadanas, como las que se han sucedido durante estos días por varios puntos del país, entre ellos la capital, Sofía, bajo el lema "¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder".

Protesta antigubernamental exigiendo la dimisión inmediata del actual gobierno búlgaro en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre de 2025. (Foto de Hristo Vladev/Anadolu vía Getty Images) Anadolu via Getty Images

"Prometimos estabilidad macroeconómica y la logramos. Prometimos y logramos un crecimiento sin precedentes en los ingresos presupuestarios (...) Propusimos un presupuesto para 2026 que, a pesar de su diversidad y los comentarios, se centró en la protección social y los beneficios que los ciudadanos deben tener y conservar en el próximo año", ha explicado en su discurso Zheliazkov, quien a pesar de ello ha reconocido que las protestas estaban justificadas.

"Todo esto parece no haber podido explicarse completamente, o nuestros oponentes políticos no quisieron comprenderlo. Sin embargo, esto no es un reproche a los ciudadanos que protestan. Entendemos que la protesta es contra de la vanidad, la arrogancia, una protesta por valores, por comportamiento, por actitud", ha agregado.

Las manifestaciones han contado con una alta participación de estudiantes, que han proyectado con luz lemas como "La mafia fuera del poder" en la fachada de la sede del Gobierno. Cabe destacar que esta dimisión se produce apenas 20 días antes de que Bulgaria adopte el euro.