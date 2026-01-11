Ismael Serrano describe en una frase el emotivo momento de Amaral en el concierto de Valeria Castro

El concierto de Valeria Castro de este viernes en Madrid no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Pero, sobre todo, un momentazo que ha despertado emoción a muchos usuarios en las redes sociales. La artista subió al escenario a su amiga y compañera Eva Amaral, y al son de El Universo sobre mí, protagonizaron un momento que quedará marcada en la historia de la música en español. Con pocas palabras, Ismael Serrano ha descrito el momento.

"Fue muy muy emocionante", ha asegurado el artista en su perfil de X (antes Twitter). Su mensaje va acompañado del vídeo del momento. Acompañada por el cante de 8.400 fans que se encontraban en el Movistar Arena de Madrid, se ve como Castro versionaba a piano el himno de la zaragozana, y, tras el primer estribillo, dio paso por sorpresa a una emocionadísima Eva Amaral, a la que le costó arrancarse a cantar para culminar haciendo gala de su chorro de voz.

Muchos de los seguidores del cantante madrileño han querido unirse a comentar el viral momento. "Menuda llorera me agarré. Me partió su emoción desde que apareció en el escenario", asegura un internauta. "Eva Amaral es un regalo del Universo", dice otro. Imborrable vuestro dueto en el Palau de Barna. ¡Qué emoción! Siempre que lo recuerdo, sonrío", comenta otro.

El concierto de Valeria Castro quedará guardado en el cajón de los grandes recuerdos de la música por muchos momentos.

El Universo sobre mí , con Amaral.

, con Amaral. Hoxe, mañá e sempre, junto a Aida Tarrío y Olaia Maneiro, componentes de Tanxugueiras,

junto Aida Tarrío y Olaia Maneiro, componentes de Tanxugueiras, Actuación con los mariachis Reyes de Madrid.

Una dedicación especial a su hogar, la isla de la Palma, cantando La Raíz.

Parón por salud mental

La cantante de La Palma (Tenerife) anunció hace unos meses un parón profesional por salud mental. En una publicación en sus redes sociales el pasado mes de octubre de 2025. "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", explicó entonces Castro.

Su mensaje fue acogido con respeto y preocupación en el sector de la música en español. Muchos de sus compañeros quisieron mostrar públicamente su apoyo, como Viva Suecia, Dani Fernández o Roi Méndez. También su amiga Eva Amaral, "Le mandamos desde aquí todo nuestro amor, nuestra energía, para que se recupere, para poder seguir disfrutando de ella lo máximo posible", aseguro la cantante en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación El Time. Asimismo, le dedicó uno de sus grandes temas: Sin ti no soy nada.