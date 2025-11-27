Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El aplaudido discurso de Valeria Castro al recoger el Ondas tras su parón: "La voz no es algo inerte"
La artista ha reaparecido después retirarse de los escenarios el pasado mes de octubre.

Valeria Castro en los premios Ondas 2025.
Valeria Castro en los premios Ondas 2025.

El pasado 16 de octubre, Valeria Castro puso en pausa sus conciertos y sus apariciones públicas tras recibir numerosas críticas por su actuación junto a Dani Fernández en OT.  "Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta", señaló en su comunicado, donde recalcó que el "agotamiento" y su "salud mental" se habían visto mermadas y afectadas. 

"Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", añadió entonces. La artista, calificada como una de las voces españolas del año, reprogramó entonces varios de sus conciertos entre diciembre y febrero y retrasó su gira por América Latina a primavera.

Un mes después de este mensaje, Castro ha reaparecido en la gala de los premios Ondas, donde acudió para recoger este galardón en la categoría de Fenómeno Musical del Año, que recibió ex aequo junto a Guitarricadelafuente.

La artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche con su discurso en el que puso en relieve la fragilidad de los creadores y la importancia de poder mostrarse vulnerable y transparente.

"Hoy que tengo un micrófono que me da voz les cuento que la voz no es algo inerte, vive en la garganta y con lo que pasamos y con como nos tratamos, con el límite del cuerpo después de todo", empezó diciendo tras agradecer el premio a su equipo y a quienes le acompañaron este miércoles en la gala celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

"El ruido y los estímulos extremos del mundo nos hacen pensar que hay que tirar pa’ lante como sea y yo creo que está muy bien, siempre y cuando no pasemos por encima de nosotras mismas", añadió la cantante.

Castro acabó su discurso visiblemente emocionada e identificándose como "un cristalito" dada la transparencia de su personalidad y su arte. "Es con esta transparencia, con esta fragilidad con la que aprendí a hacer canciones que a mí me han salvado", enfatizó, antes de volver a agradecer el galardón.

"Este Ondas me recuerda que se puede hacer música desde la honestidad, sin prisa, sin fingir fortaleza y siendo nada más que un ser humano", concluyó antes de mandar un mensaje a su tierra, Canarias. "Gracias por último a mi tierra, que son gente de heridas reconstruidas y esta mujer de La Palma no va a ser menos", detalló.

Tras casi dos meses de parón, Castro volverá a los escenarios con su gira El cuerpo después de todo el próximo 8 de diciembre en Vigo, continuará el 11 en Mallorca, el 21 en Burgos, el 9 de enero en el Movistar Arena y cerrará su gira española el 22 de febrero en Valladolid antes de marcharse a América Latina durante el mes de abril y regresar a España para cantar en Málaga el 26 de junio.

