Juan Carlos I reaparece junto a Carlos Herrera: "Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien"

Juan Carlos I sigue siendo protagonista en España, pese a seguir a más de 7.000 kilómetros de la Península. Aunque ha acudido en varias ocasiones a Sanxenxo, a participar en las regatas con El Bribón, su barco, sigue residiendo en Abu Dabi desde que se marchó al exilio en agosto de 2020.

Pero en las últimas horas, el emérito ha protagonizado dos imágenes bastante curiosas. La primera de ellas, la que ha compartido el expresidente del Gobierno, José María Aznar, este viernes.

"Con el rey Juan Carlos. Reencuentro con el rey de las libertades y la democracia en España", ha destacado Aznar, en una publicación de Instagram, a la que acompaña una imagen del exmandatario español con el emérito.

Se encuentra "excelentemente bien"

Pero no ha sido el único encuentro de Juan Carlos I. Tal y como ha revelado este sábado el periodista de la Cadena COPE, Carlos Herrera, también se ha visto y hablado con él en Abu Dabi.

Según ha desvelado el comunicador en la web de la cadena radiofónica, el emérito ha contestado a los comentarios y los rumores de la gente en España sobre su estado de salud.

Juan Carlos I le ha pedido a Carlos Herrera que agradezca en su nombre a "todos los que se han preocupado por mi estado de salud". Como suele ser habitual en él, no ha dudado en soltar alguna broma sobre cómo se encuentra.

"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha explicado, además de justificar que sufre "problemas de achaques normales de mi edad". "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", ha ironizado.

Aunque Carlos Herrera contará más detalles este lunes sobre su encuentro con el emérito, sí que ha revelado que Juan Carlos I se siente "feliz" y tiene, de nuevo, la intención de regresar, de visita, a España.

"Pronto volveré a visitar España", le ha contado al periodista, antes de despedirse y mandarle "un abrazo para todos". Un encuentro que se produce meses después de que Juan Carlos I lanzara sus memorias Reconciliación.