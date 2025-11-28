En Reino Unido se fijan en lo que han dicho en el Vaticano sobre el disco de Rosalía: "Nos dice quién es ella" 

Han pasado tres semanas del lanzamiento de Lux y Rosalía sigue sacudiendo la industria y batiendo todos los récords a nivel global. Pero también continúa el debate sobre el significado religioso del mismo o si este se puede interpretar como un blanqueamiento del catolicismo o un reflejo del auge del conservadurismo.

Sobre el vínculo de la iglesia y este nuevo trabajo de Rosalía, el periódico británico The Independent ha publicado un artículo en el que destaca la aprobación que ha hecho el Vaticano de este trabajo bajo el título "El Vaticano ha dado su bendición a Rosalía: ¿han terminado los días de los pontífices que señalaban con el dedo?".

En él recogen las declaraciones del ministro de Cultura del Vaticano y prefecto del Diacasterio de Cultura y Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça en el que alababa la "espiritualidad" de Rosalía. "Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que captura una profunda necesidad en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior", señaló.

Esta no es la primera reseña positiva que recibe la catalana por parte de la iglesia, a pesar de incluir en su trabajo temas como Dios es un stalker, La Perla o Sexo, violencia y llantas, el obispo de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, escribió una carta abierta a la artista tras la publicación del disco.

En ella, se dirigía directamente a Rosalía: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo". "Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje en una botella; quién sabe si te podrá llegar", señaló y admitió que había sentido cierta conexión y necesidad de preguntarle algunas dudas. "Me pregunto qué hay dentro tuyo, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista", añadió.

En su artículo, The Independent compara la aceptación del disco de Rosalía por parte de la iglesia en comparación a otros fenómenos pop como el Like a prayer de Madonna en los 80, El código Da Vinci o La última tentación de Cristo.

De hecho, pone el foco en el cambio de la visión de la Santa Sede hacia la cultura y lo ejemplifica con la reunión que tuvo León XIV con Cate Blanchett, Greta Gerwig o Spike Lee, donde alabó la capacidad del cine. "La Santa Sede comprende que nada bueno puede resultar de mostrarse censurador o ajeno al espíritu cultural de la época", señalan en el medio británico.

En The Independent señalan que el foco no está en que Rosalía haga ningún tipo de proselitismo, sino en que ella lleva años hablando libremente de su espiritualidad. "Al exponer su viaje espiritual en Lux, Rosalía no nos dice con disimulo cómo deberíamos pensar o ser. Simplemente nos dice quién es ella", recalcan.

