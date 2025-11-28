Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Reino Unido se fijan en lo que han dicho en el Vaticano sobre el disco de Rosalía: "Nos dice quién es ella"
Cultura
Cultura

En Reino Unido se fijan en lo que han dicho en el Vaticano sobre el disco de Rosalía: "Nos dice quién es ella" 

La catalana ha recibido el visto bueno de la Santa Sede.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en su actuación en el programa de Jimmy Fallon.
Rosalía en su actuación en el programa de Jimmy Fallon.NBC

Han pasado tres semanas del lanzamiento de Lux y Rosalía sigue sacudiendo la industria y batiendo todos los récords a nivel global. Pero también continúa el debate sobre el significado religioso del mismo o si este se puede interpretar como un blanqueamiento del catolicismo o un reflejo del auge del conservadurismo.

Sobre el vínculo de la iglesia y este nuevo trabajo de Rosalía, el periódico británico The Independent ha publicado un artículo en el que destaca la aprobación que ha hecho el Vaticano de este trabajo bajo el título "El Vaticano ha dado su bendición a Rosalía: ¿han terminado los días de los pontífices que señalaban con el dedo?".

En él recogen las declaraciones del ministro de Cultura del Vaticano y prefecto del Diacasterio de Cultura y Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça en el que alababa la "espiritualidad" de Rosalía. "Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que captura una profunda necesidad en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior", señaló.

Esta no es la primera reseña positiva que recibe la catalana por parte de la iglesia, a pesar de incluir en su trabajo temas como Dios es un stalker, La Perla o Sexo, violencia y llantas, el obispo de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, escribió una carta abierta a la artista tras la publicación del disco.

En ella, se dirigía directamente a Rosalía: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo". "Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje en una botella; quién sabe si te podrá llegar", señaló y admitió que había sentido cierta conexión y necesidad de preguntarle algunas dudas. "Me pregunto qué hay dentro tuyo, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista", añadió.

En su artículo, The Independent compara la aceptación del disco de Rosalía por parte de la iglesia en comparación a otros fenómenos pop como el Like a prayer de Madonna en los 80, El código Da VinciLa última tentación de Cristo.

De hecho, pone el foco en el cambio de la visión de la Santa Sede hacia la cultura y lo ejemplifica con la reunión que tuvo León XIV con Cate Blanchett, Greta Gerwig o Spike Lee, donde alabó la capacidad del cine. "La Santa Sede comprende que nada bueno puede resultar de mostrarse censurador o ajeno al espíritu cultural de la época", señalan en el medio británico.

En The Independent señalan que el foco no está en que Rosalía haga ningún tipo de proselitismo, sino en que ella lleva años hablando libremente de su espiritualidad. "Al exponer su viaje espiritual en Lux, Rosalía no nos dice con disimulo cómo deberíamos pensar o ser. Simplemente nos dice quién es ella", recalcan.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 