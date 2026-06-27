La creativa forma de evitar el calor en su casa sin aire acondicionado: "Esta es otra forma de hacerlo"

Tener la casa "fresquita" en verano sin tener (o sin encender) el aire acondicionado parece misión imposible. Sin embargo, existen varios trucos que pueden ayudarnos a cumplir esta misión sin morir de calor en el intento. Uno de ellos es el que cuenta Ron Williems al diario AD, a través del cual consigue que su hogar cuente con una temperatura cercana a los 20 grados.

Según explica a la publicación en una entrevista, la zona donde él vive junto a su mujer es bastante calurosa, lo que le llevó a tener una idea "para evitar que entrara el calor": colocar una planta trepadora en la fachada de su casa para poder refrescar su hogar y conseguir reducir un poco la temperatura en el interior. "Dentro ahora mismo hay 24 grados", asegura el hombre de 69 años.

"Esta es otra forma de hacerlo", señala el residente de Gouda (Países Bajos). "Plantamos una en la esquina frente a la casa. Y diez años después, así es como se ha convertido", explica el hombre sobre la planta, una parra virgen de cinco hojas.

En total, la planta tardó unos tres años en conseguir su forma actual, según cuenta Williems, que agrega que junto a ella también tiene otras plantas en la fachada trasera y en el jardín que actúan igualmente como aislante térmico. Eso sí, para evitar que llegue hasta la casa de sus vecinos debe podarla con bastante frecuencia. "Crece rápidamente sobre el canalón, entonces la podo", afirma.

Al estar la fachada completamente invadida por esta planta, las cortinas no son necesarias, pues un velo de hojas verdes cubre sus ventanas, lo que les deja siempre a oscuras. "Claro, la cortina nunca se cierra", señala mientras aclara que le da igual esto, pues según defiende, "en el dormitorio tienes los ojos cerrados".

Otros consejos que pueden ayudarnos en este aspecto son bajar las persianas y las cortinas para evitar que los rayos de sol entren de forma directa, adaptar la decoración del hogar con textiles ligeros y tonos claros o reducir las fuentes de calor internas, apagando y desconectando aquellos aparatos electrónicos que no estemos usando.