La pelota de una niña de 12 años cae directamente sobre una boa de dos metros en una clase de golf: "Es una pena y un acto cruel"

El golf se caracteriza por ser un deporte que requiere de una precisión milimétrica, además de una gran fuerza mental. Los golfistas pueden enfrentar diversos obstáculos durante una partida, tales como fuertes vientos, los bunkers de arena o que una pelota quede atrapada en la hierba alta.

En el club de golf Blackwell Grange, ubicado en el Reino Unido, se identificaron dos obstáculos sumamente llamativos e inusuales en el lapso de una semana. Se trata de dos boas constructoras; una de ellas fue evidenciada el pasado sábado 13 de junio en el marco de una clase para niños luego del golpe de una niña de 12 años que impactó al reptil.

El docente que impartía la sesión, Aaron Cox, utilizó un palo de golf para alejar la serpiente del campo y posteriormente meterla en una caja. El hombre de origen australiano hizo lo propio con la segunda boa el 20 de junio. Así lo informa el diario local, The Guardian, a través de uno de sus más recientes artículos.

El profesor comenta que él trasladó ambas serpientes a la tienda de reptiles más cercana. No obstante, ambas murieron dado que estaban plagadas de enfermedades. Asimismo, el instructor manifiesta su sorpresa de encontrar este tipo de fauna en el condado de Durham.

"Llevo aquí seis o siete veranos y nunca había ocurrido. Y ahora hemos visto dos en una semana, y ahora hay tres más aquí mismo en North Yorkshire”, declara. Cabe recordar que las boas son originarias de Sudamérica y pueden alcanzar más de 3 metros de longitud.

A pesar de su tamaño, generalmente se las considera inofensivas para los humanos, ya que no son venenosas y rara vez atacan a las personas, pues prefieren cazar presas más pequeñas.

La reflexión por parte de Cox

Además, el maestro sugiere que ambos hechos constituyen un abandono animal. “En lugar de llevarlas a la protectora de animales, a una tienda de mascotas o a un veterinario, simplemente las abandonaron y las dejaron morir", detalla.

Finalmente, Cox hace un llamado a la prudencia y al respeto por la naturaleza. “Es una lástima y un acto bastante cruel por parte de quien lo haya hecho. Solo espero que lo piensen dos veces antes de volver a hacerlo, o que las personas que tienen serpientes como mascotas lo piensen dos veces antes de tenerlas si no pueden cuidarlas", concluye.