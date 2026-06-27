Un empresario vende su fábrica por 1.700 millones de dólares y reparte una media de 443.000 para cada uno de sus 540 trabajadores: "¿Dónde está la trampa?"

La bonificación media ronda los 443.000 dólares por empleado, aunque está condicionada a permanecer en la empresa durante cinco años.

¿O no la hay? Hay historias empresariales que parecen sacadas de una película, y la de Fibrebond, una fábrica de Luisiana (EEUU), es una de ellas. Tras vender la compañía familiar por 1.700 millones de dólares (unos 1.485 millones de euros), su director ejecutivo, Graham Walker, decidió compartir una parte sustancial de esa fortuna con quienes habían contribuido a levantar el negocio: sus trabajadores.

El resultado ha sido un reparto de 240 millones de dólares (unos 210 millones de euros) entre los 540 empleados a tiempo completo, con una bonificación media de unos 443.000 dólares por persona. Cuando comenzaron a recibir las cartas con las cantidades asignadas, muchos pensaron que se trataba de una broma. Otros rompieron a llorar. La pregunta que más se repetía era siempre la misma: "¿Dónde está la trampa?".

Una cláusula poco habitual en una venta multimillonaria



Walker y su familia fundaron Fibrebond hace décadas y, tras años de crecimiento y dificultades, acordaron vender la empresa al grupo de gestión energética Eaton por 1.700 millones de dólares.

Sin embargo, antes de cerrar la operación, el empresario impuso una condición singular: el 15% de los beneficios obtenidos con la venta debía destinarse a los empleados. Así, unos 240 millones de dólares quedaron reservados para quienes habían permanecido en la compañía durante los años más complicados.

La bonificación no se entrega de una sola vez. Los pagos se realizarán a lo largo de cinco años y, en la mayoría de los casos, los beneficiarios deberán seguir trabajando en la empresa para cobrar la totalidad del importe.

"Antes vivíamos al día; ahora puedo vivir"



Una de las historias que mejor refleja el impacto de la decisión es la de Lesia Key, que entró a trabajar en Fibrebond en 1995 cobrando poco más de cinco dólares por hora.

Tras casi tres décadas en la empresa, utilizó parte del dinero recibido para liquidar la hipoteca de su vivienda y cumplir un sueño personal: abrir una boutique de ropa. "Antes vivíamos al día, de cheque en cheque. Ahora puedo vivir", ha explicado en declaraciones a The Wall Street Journal.

Otros trabajadores han empleado el dinero para cancelar deudas, comprar vehículos, financiar estudios universitarios de sus hijos, ahorrar para la jubilación o disfrutar de viajes que nunca habrían imaginado.

Una empresa que sobrevivió a incendios y crisis



La historia de Fibrebond tampoco ha sido sencilla. En 1998, un incendio destruyó completamente su fábrica, obligando a reconstruir prácticamente desde cero la actividad.

Años después llegaron la crisis de las telecomunicaciones y la explosión de la burbuja tecnológica, que redujeron drásticamente la plantilla y pusieron en peligro la continuidad del negocio.

La recuperación llegó con una apuesta estratégica por la fabricación de infraestructuras para centros de datos y otros proyectos industriales de alta demanda. El auge del almacenamiento en la nube y, posteriormente, de la inteligencia artificial disparó las ventas de la empresa, que crecieron cerca de un 400% en los últimos cinco años.

Un premio condicionado a seguir en la empresa



Aunque la mayoría de los trabajadores ha recibido la noticia con entusiasmo, el reparto incluye una condición importante: quienes tienen menos de 65 años deberán permanecer en la compañía durante cinco años para cobrar íntegramente su bonificación.

Walker considera que esta cláusula era imprescindible para garantizar una transición ordenada tras la adquisición por parte de Eaton y evitar una salida masiva de empleados. Pese a ello, muchos aseguran que la recompensa ha transformado por completo sus perspectivas económicas y personales.

Un impacto que se nota en toda la ciudad



Fibrebond es uno de los principales empleadores de Minden, una localidad de unos 12.000 habitantes en Luisiana. La llegada de cientos de millones de dólares a manos de sus trabajadores ha impulsado el consumo local y beneficiado a numerosos comercios y negocios de la zona.

Para Walker, compartir parte del dinero era una cuestión de justicia. Durante años pidió a sus empleados confianza y compromiso mientras la empresa atravesaba momentos difíciles y prometió que, si algún día llegaba el éxito, ellos también participarían en él.

Su decisión ha dado lugar a una de las operaciones de reparto de riqueza entre trabajadores más llamativas de los últimos años y a una escena que muchos recuerdan como si fuera una lotería: empleados abriendo sobres, emocionándose y preguntando incrédulos si aquello era real o si escondía algún truco. En esta ocasión, la respuesta fue sencilla: no lo había.