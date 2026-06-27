Pim, programador holandés, emigró a España con su mujer y seis hijos: "Con un sueldo normal tengo una piscina en el jardín donde juegan los niños"

Aseguran que aquí disfrutan de más espacio, una vivienda con piscina y un ritmo de vida muy diferente sin haber cambiado de trabajo.

Cada vez son más los europeos que buscan una mejor calidad de vida lejos de las grandes ciudades y de los elevados precios de la vivienda. Es el caso de Pim, un programador holandés que decidió mudarse al sur de España junto a su mujer Melissa y sus seis hijos después de comprobar que mantener a una familia numerosa en Países Bajos era cada vez más complicado.

"Con un sueldo normal tengo una piscina en el jardín donde juegan los niños", resume a De Telegraaf sobre el cambio que ha dado su vida. La decisión no fue sencilla. Reconoce que el traslado estuvo lleno de incertidumbre, con poco dinero y sin apenas experiencia viviendo en otro país, pero asegura que hoy no se arrepiente.

El salto al vacío para ganar calidad de vida

Pim continúa trabajando como programador para una empresa de Países Bajos mientras su esposa se dedica al cuidado de los seis hijos. La familia decidió instalarse en una zona de montaña del sur de España, donde disfruta de una vivienda con jardín y piscina rodeada de naturaleza.

"En los Países Bajos, con cinco hijos, la situación económica y el espacio se nos complicaban cada vez más, así que decidimos emigrar a España", explica al mismo medio.

Recuerda que el proceso fue "bastante estresante", ya que contaban con pocos recursos económicos y no sabían exactamente cómo sería empezar una nueva vida en otro país.

Vivir en España cuesta menos... en muchas cosas

Aunque reconoce que no todo es más barato, sí destaca varias diferencias importantes respecto a su país de origen. "La gasolina, los seguros, las casas y la comida sin duda lo son", afirma.

El principal inconveniente, asegura, son los viajes para visitar a la familia que sigue viviendo en Países Bajos.

Hace poco regresó acompañado únicamente por sus tres hijos mayores y reconoce que desplazarse con toda la familia resulta muy costoso. Por eso ya planean organizar dentro de un par de años una gran reunión familiar en España.

Adaptados a un pequeño pueblo del sur

La familia vive en plena sierra, bastante aislada, y necesita conducir unos 40 minutos para llegar a una ciudad importante. Sin embargo, aseguran que no echan de menos la vida urbana.

En el pueblo se organizan actividades frecuentes, mercados y encuentros vecinales en los que participan con frecuencia. Además, Pim reconoce que la gastronomía española se ha convertido en otra de las grandes ventajas de su nueva vida. "Me encanta la comida española, sobre todo la paella y la fruta".

Aprender español leyendo novelas

Aunque gran parte de sus amistades siguen siendo otros holandeses instalados en España, Pim ha conseguido desenvolverse con soltura en español. Su método para aprender el idioma fue poco habitual. Cuenta que comenzó leyendo en español sus libros favoritos escritos originalmente en neerlandés, una práctica que le permitió ampliar vocabulario hasta mantener conversaciones fluidas con los vecinos.

Lo que más le sorprende de los españoles

Después de varios años viviendo en España, todavía hay costumbres que siguen llamándole la atención. Una de ellas es la importancia que los españoles conceden a la forma de vestir, incluso durante los días de más calor.

También destaca la diferente relación con el tiempo. Recuerda que durante la firma del contrato de alquiler las fechas se fueron retrasando varias veces, algo que les generó bastante estrés, mientras que los propietarios españoles parecían vivir la situación con absoluta tranquilidad.

Otra diferencia que le sorprendió desde el primer momento fue la cercanía con los niños. "Los españoles adoran a los niños; enseguida sacan al bebé del cochecito", comenta.

Una nueva vida para toda la familia

Pim y Melissa tienen cinco hijos y una hija. El programador reconoce que antes del nacimiento de la pequeña temía no saber conectar con ella igual que con sus hijos varones, aunque asegura que hoy mantienen una relación muy especial.

También valora algunas tradiciones escolares españolas que ha descubierto desde su llegada. Durante el Día del Padre, por ejemplo, los niños preparan dibujos y tienen una costumbre que les hace especial ilusión. "Dicen: 'Es el Día del Padre, así que papá elige lo que comemos'".

Después de varios años instalados en Andalucía, la familia tiene claro que no contempla un nuevo cambio de país.