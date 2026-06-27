La paradoja de soltar mosquitos para acabar con los mosquitos: China lo hace con depredadores y Elche con 2,4 millones de machos estériles

En España, Elche apuesta por liberar millones de mosquitos machos estériles para frenar la expansión del mosquito tigre.

A primera vista, parece un contrasentido: liberar más mosquitos para reducir el número de mosquitos. Sin embargo, esta estrategia se está convirtiendo en una de las principales armas contra algunas de las enfermedades transmitidas por estos insectos.

Mientras China intenta contener un importante brote de chikungunya que ya ha afectado a más de 7.000 personas en la provincia de Guangdong, ciudades españolas como Elche están aplicando soluciones basadas precisamente en la liberación masiva de mosquitos. La diferencia está en el tipo de insecto que se libera y en el objetivo que persigue cada estrategia.

China lucha contra un brote que supera los 7.000 casos



Las autoridades chinas se enfrentan a una rápida expansión del virus chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos del género Aedes que provoca fiebre alta, dolores articulares intensos y otros síntomas que pueden prolongarse durante semanas o meses.

Solo en la última semana se notificaron más de 3.000 nuevos contagios en Guangdong, una de las provincias más pobladas del país.

Para intentar frenar la transmisión, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo que incluye fumigaciones masivas, vigilancia mediante drones, controles sanitarios y la liberación de organismos que se alimentan de mosquitos. El objetivo es reducir rápidamente la población de insectos capaces de transmitir el virus.

El mosquito tigre preocupa cada vez más en Europa



La situación también está siendo seguida de cerca en Europa. El principal vector de transmisión del chikungunya es el mosquito tigre (Aedes albopictus), una especie invasora que lleva más de dos décadas expandiéndose por España.

Actualmente está presente en buena parte de la costa mediterránea y ha sido detectado en numerosas localidades del interior peninsular.

Además del chikungunya, este mosquito puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla y el virus del Nilo Occidental en determinadas circunstancias.

El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos favorecen su expansión hacia territorios donde antes tenía dificultades para sobrevivir.

La estrategia de Elche: liberar millones de mosquitos



Mientras China apuesta por introducir depredadores naturales, en Elche se está desarrollando una estrategia completamente distinta. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa para liberar 2,4 millones de mosquitos machos estériles entre 2025 y 2026.

Aunque pueda sonar extraño, estos insectos no pican, ya que únicamente las hembras se alimentan de sangre. Su función es aparearse con las hembras salvajes. Como los machos son estériles, los huevos resultantes no pueden desarrollarse, reduciendo progresivamente la población de mosquitos en la zona.

Cómo funciona la Técnica del Insecto Estéril



Este método recibe el nombre de Técnica del Insecto Estéril (TIE) y lleva décadas utilizándose contra distintas plagas agrícolas y sanitarias. El proceso consiste en criar grandes cantidades de insectos en laboratorio, esterilizar a los machos, liberarlos masivamente en el entorno y reducir la reproducción de la población silvestre.

Diversos estudios internacionales indican que esta técnica puede llegar a reducir la población de mosquitos hasta en un 80% en las áreas tratadas cuando se aplica de forma continuada. Países como Singapur, Australia o Brasil ya han desarrollado programas similares.

El cambio climático favorece la expansión de los mosquitos



Detrás de estas iniciativas existe una preocupación creciente entre los expertos. El aumento de las temperaturas medias, las lluvias intensas y la expansión urbana están creando condiciones cada vez más favorables para la reproducción de mosquitos en regiones donde antes eran poco frecuentes.

Las inundaciones recientes registradas en varias zonas de Asia han multiplicado los puntos de agua estancada donde los insectos depositan sus huevos, favoreciendo brotes como el que actualmente afecta a China. En Europa, los investigadores observan un fenómeno similar: especies como el mosquito tigre colonizan nuevos territorios cada año.

Una solución que parece contradictoria



La idea de combatir una plaga liberando más insectos puede parecer ilógica, pero los resultados obtenidos en distintos países están impulsando estas estrategias como una alternativa a las fumigaciones masivas con productos químicos.

Mientras China recurre a depredadores naturales para reducir la población de mosquitos transmisores del chikungunya, ciudades españolas como Elche apuestan por millones de machos estériles para cortar el ciclo reproductivo de la especie.

Dos enfoques diferentes para un mismo problema: controlar un insecto que se está beneficiando del cambio climático y que representa una amenaza creciente para la salud pública en todo el mundo.