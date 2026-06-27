Kim, coreano en España: "Prefiero seguir viviendo aquí porque no se me juzga por mi trabajo"

Kim es un joven coreano que se mudó a España hace un tiempo y, a partir de ahí, empezó a crear contenido para hablar sobre su día a día, contar algún choque cultural y compartir otros datos de interés para quienes quieran emprender la misma aventura que él.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@futsalquim), se ha puesto serio para explicar por qué prefiere seguir viviendo en España. Uno de los motivos pone en valor cómo es la sociedad española frente a algunos estereotipos en comparación con Corea del Sur.

"¿Sabes por qué me gusta vivir en España? Porque aquí la gente no suele juzgarme por el trabajo que tengo, pero en Corea es totalmente diferente", ha revelado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas (y subiendo)".

"En Corea si cobras mucho te miran distinto"

Según el joven, si tienes un buen trabajo y, sobre todo, si cobras mucho en Corea, "la gente te va a mirar de otra manera y te trata distinto": "La gente que vive allí estaría de acuerdo conmigo". Con apenas unos segundos de vídeo ha generado decenas de reacciones de españoles dando su opinión.

La usuaria Alfonsa Cordones ha sentenciado: "Todos los trabajos honrados son honorables". Por otro lado, la usuaria Sole, de Chile, ha respondido: "Aquí en Chile tampoco juzgamos a las personas por su trabajo, todos los trabajos tienen su esfuerzo, aunque sean distintos".

Sin duda, el comentario más repetido y que gana por goleada es "Todos los trabajos son dignos". Anais, una usuaria de TikTok, ha añadido: "Me alegro mucho de que te guste España, aquí no juzgamos a nadie por su trabajo, cada uno trabaja en lo que puede o lo que le guste, no seguimos un estereotipo".

La usuaria @matigarciabarbero ha defendido que "a ver cuándo se enteran que nadie es más que nadie, todos nos necesitamos y el respeto es lo más importante".