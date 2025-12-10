Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La polémica que ensombreció los Nobel: el escándalo de Sofía de Suecia frente al esplendor de la reina Silvia y sus hijas
Life
Life

La polémica que ensombreció los Nobel: el escándalo de Sofía de Suecia frente al esplendor de la reina Silvia y sus hijas

La gran ausente de la familia real sueca en los Premios Nobel 2025 fue la protagonista de una polémica relacionada con Epstein. 

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Sofia de Suecia en la ceremonia de graduación de la Sophiahemmet University en 2024 en el Ayuntamiento de Estocolmo
Sofia de Suecia en la ceremonia de graduación de la Sophiahemmet University en 2024 en el Ayuntamiento de Estocolmo.Iwi Onodera

Cada 10 de diciembre se entregan los premios Nobel, los galardones más prestigiosos del mundo. Primero se concede el Nobel de la Paz en Oslo en presencia de la familia real noruega. Posteriormente llega el momento de la entrega de los Nobel de Física, Química, Medicina, Literatura y Economía, premios cuya ceremonia tiene lugar en Estocolmo con la asistencia de la familia real sueca.

Esta es la costumbre, y en 2025 no ha habido sorpresas a este respecto. A las 13:00 horas se celebraba la entrega del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo a la opositora venezolana María Corina Machado. Lo recogió en su nombre su hija Ana Corina Sosa, que también leyó en discurso de aceptación.

La familia real noruega con la hija de María Corina Machado en una recepción antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025
  La familia real noruega con la hija de María Corina Machado en una recepción antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.Heiko Junge / NTB

A la ganadora le habría encantado estar presente, y de hecho viajó a Oslo, pero no pudo dejarse ver en la ceremonia porque la fiscalía chavista la consideraría prófuga si salía del país porque la investiga por "actos de conspiración, instigación al odio y terrorismo".

Siguiendo la ceremonia desde un lugar de honor estuvieron los reyes Harald y Sonia, con los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit sentados detrás con su hija Ingrid Alexandra, que debutó en la entrega de los Nobel. Antes de la ceremonia había estado con su madre y con la hija de María Corina Machado en la concesión del Premio de la Paz de Save the Children y acompañó a los reyes y a la pareja heredera en la recepción ofrecida a Ana Corina Sosa en el palacio real de Oslo.

Harald y Sonia de Noruega, Haakon y Mette-Marit de Noruega e Ingrid Alexandra de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2025
  Harald y Sonia de Noruega, Haakon y Mette-Marit de Noruega e Ingrid Alexandra de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2025.Getty Images

La sobriedad del Nobel de la Paz, sin tiaras ni vestidos de gala y donde ni siquiera es el rey el que entrega el galardón, siempre contrasta con lo que ocurre horas después en la capital del país vecino. La sala de conciertos de Estocolmo siempre es un derroche de glamour, sobre todo de las mujeres de la familia real, que abren el joyero real y se visten con trajes de gala.

Así ocurrió en la edición de 2025, donde la reina Silvia de Suecia impresionó con un vestido amarillo que había estrenado en el Jubileo de Oro del rey Carlos XVI Gustavo en 2023. Coronó su look con la tiara de las 9 Puntas o tiara de la reina Sofía, una de las piezas más preciadas del impresionante joyero de la familia real sueca.

Los reyes de Suecia y Victoria y Daniel de Suecia en los Nobel 2025
  Los reyes de Suecia y Victoria y Daniel de Suecia en los Nobel 2025.PLeSe

También brilló Victoria de Suecia por un doble motivo. El primero fue un original vestido de gris de Jacques Zehnder que rescató del armario de su madre, que lo había llevado en los Nobel de 1994. El segundo fue la tiara escogida, la Fringe de Baden, que llegó a la familia real sueca como regalo de Federico y Luisa de Baden a su hija Victoria en 1881 por su boda con Gustavo V de Suecia. La diadema, una de las favoritas de la princesa heredera, está compuesta por 47 diamantes montados en forma de rayos de sol.

Y luego está la princesa Magdalena, que acudió con su marido, Chris O’Neill, y que no se pierde los Nobel desde que en junio de 2024 dejó Estados Unidos para vivir de forma permanente en Suecia. La duquesa de Hälsingland y Gästrikland, que se sentó en primera fila junto a su marido y a su hermano Carlos Felipe, y no en el escenario, reservado para los reyes, la pareja heredera y los galardonados, eligió la tiara que parece hecha a su medida, la Kokoshnik de Aguamarinas que hace juego con sus ojos.

Victoria de Suecia con la tiara Fringe de Baden y un vestido de su madre de 1994 en los Nobel 2025
  Victoria de Suecia con la tiara Fringe de Baden y un vestido de su madre de 1994 en los Nobel 2025.PLeSegretain

Sin embargo, la que dio más de lo que hablar fue la gran ausente: Sofia de Suecia. La esposa del príncipe Carlos Felipe no estuvo en la ceremonia debido a que el 7 de febrero de 2025 dio a luz a su cuarta hija, la princesa Ines, y por tanto apenas tiene agenda oficial desde entonces.

Sofia de Suecia se reunió con Epstein hace 20 años

No pasa desapercibida la conveniencia de esta decisión teniendo en cuenta que horas antes de los Nobel se publicó en Dagens Nyheter que la princesa Sofia se reunió con Jeffrey Epstein en varias ocasiones en el pasado, lo que ha confirmado la propia casa real sueca.

Magdalena de Suecia con la tiara Kokoshnik de Aguamarinas junto a su marido Chris O'Neill y su hermano Carlos Felipe de Suecia en los Nobel 2025
  Magdalena de Suecia con la tiara Kokoshnik de Aguamarinas junto a su marido Chris O'Neill y su hermano Carlos Felipe de Suecia en los Nobel 2025PLeSegretain

Desde 2015 forma parte de la dinastía Bernadotte, donde todos la quieren. Su labor oficial es impecable y su imagen es casi perfecta, pero antes de todo eso no era aceptada por los reyes de Suecia, que la veían inadecuada para su hijo, y por parte de la sociedad, que recordaba su paso por el reality Hotel Paradise y sus posados con poca ropa

Una década antes de dar el 'sí, quiero' al hijo mediano del monarca sueco, Sofia Hellqvist viajó a Estados Unidos para tratar de labrarse un porvenir. Fue entonces cuando entró en contacto con el criminal sexual.

Sofia de Suecia en una fiesta en Nueva York en 2008 con Sivar Mor
  Sofia de Suecia en una fiesta en Nueva York en 2008 con Sivar MorPatrick McMullan via Getty Image

Una financiera sueca llamada Barbro Ehnbom envió un correo al millonario 'ofreciéndole': "Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizá podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?", ante lo que Epstein contestó: "Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Le enviaré un billete". Era diciembre de 2005.

"La Princesa Sofia fue presentada a la persona en cuestión en varias ocasiones alrededor de 2005. La princesa no ha tenido ningún contacto con la persona en cuestión en 20 años", ha señalado un portavoz de Sofia de Suecia por correo electrónico al citado medio.

No parece que Sofia Hellqvist y el criminal sexual, que se suicidó en su celda en 2019, se vieran en la isla de él. Ella entonces tenía 23 años. De lo que sí hay evidencias es que Epstein tuvo contacto con Barbro Ehnbom, que en aquellos años fue mentora de Sofia de Suecia.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 