Casa Real confirma que la infanta Sofía tiene en su agenda otro acto oficial en solitario, pero no es el que esperábamos
Casa Real confirma que la infanta Sofía tiene en su agenda otro acto oficial en solitario, pero no es el que esperábamos

La hija pequeña de Felipe VI regresa a los actos oficiales con un compromiso institucional que nada tiene que ver con el que marcó su debut en solitario.

Guillermo Álvarez Corrales
La infanta Sofía en las audiencias por los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo
La infanta Sofía en las audiencias por los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo

El plan para la infanta Sofía es que cuente con agenda oficial propia y que acompañe a los reyes y la princesa Leonor en los actos en los que se requiera su presencia, que no es en todos, aunque sí en unos cuantos a lo largo del año. Además, conforme pase el tiempo y finalice sus estudios tendrá mayor presencia y visibilidad junto a la princesa Leonor.

Esa agenda oficial en solitario comenzó en diciembre de 2024 con la entrega de premios del concurso de fotografía 'Objetivo Patrimonio, Concurso de Fotografía Infanta Sofía' en la Galería de las Colecciones Reales, lo que marcó un importante debut para la hija de Felipe VI.

  La infanta Sofía en su primer acto en solitario en diciembre de 2024

Se esperaba que estos galardones tuvieran una convocatoria anual. Sin embargo llegó diciembre de 2025 y no hubo ni rastro de estos premios en la agenda. El HuffPost se puso en contacto con La Zarzuela para saber si estaba previsto, pero no hubo respuesta afirmativa, ni negativa. Si había algo que contar se revelaría a su debido tiempo.

Un acto de la Fundación ONCE para la infanta Sofía

Y había algo que contar, pero no exactamente eso. Casa Real ha informado que la infanta Sofía tiene ya fecha y lugar para su segundo acto oficial en solitario, si no contamos su visita al Presidente de la República de Portugal en el Palacio de Belém en octubre de 2025, poco después de haberse trasladado a Lisboa para comenzar la universidad.

El acto en cuestión es una visita a las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, un centro de cría y adiestramiento en Boadilla del Monte al que se desplaza en la mañana del viernes 30 de enero.

La infanta Sofía en un bello primer plano con la ciudad al fondo al atardecer.
  La infanta Sofía en Lisboa, la ciudad en la que estudia su primer curso en la universidad

Ese día es especial para la familia porque es el 58 cumpleaños de Felipe VI, así que ya que está en Madrid, podrá haber celebración en La Zarzuela en la que va a estar presente la infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa.

El compromiso institucional adjudicado a la infanta Sofía parecería perfecto para la reina Sofía, pero es posible que por un lado, debido al dolor de la madre del rey por la muerte de su hermana, y por otro, para ir ofreciendo contenido a la agenda de la hermana de la heredera, se haya pensado que la benjamina de la familia es perfecta para ello. 

Guillermo Álvarez Corrales
